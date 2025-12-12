Рейтинг@Mail.ru
12.12.2025

Власти Таиланда вечером поговорят с Трампом о конфликте с Камбоджей
06:44 12.12.2025
Власти Таиланда вечером поговорят с Трампом о конфликте с Камбоджей
в мире
таиланд
камбоджа
сша
дональд трамп
таиланд
камбоджа
сша
в мире, таиланд, камбоджа, сша, дональд трамп
В мире, Таиланд, Камбоджа, США, Дональд Трамп
Власти Таиланда вечером поговорят с Трампом о конфликте с Камбоджей

И. о. премьера Таиланда Чанвиракун поговорит с Трампом о конфликте с Камбоджей

ДЖАКАРТА, 12 дек - РИА Новости. Исполняющий обязанности премьера Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что его разговор с президентом США Дональдом Трампом на фоне обострения конфликта с Камбоджей запланировал на поздний вечер пятницы.
"Исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил в пятницу, что у него запланирован разговор с президентом США Дональдом Трампом поздно вечером, поскольку пограничные столкновения между Камбоджей и Таиландом продолжаются пятый день подряд", - передает агентство Рейтер.
Анутхин также сообщил журналистам, что разговор с Трампом состоится примерно в 21.20 по местному времени (17.20 мск).
Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла на минувших выходных. Стороны обменялись обвинениями в нарушении перемирия, а тайская сторона провела атаку ВВС по военным объектам.
