СМИ: король Таиланда утвердил указ о роспуске нижней палаты парламента - РИА Новости, 12.12.2025
03:46 12.12.2025
СМИ: король Таиланда утвердил указ о роспуске нижней палаты парламента
СМИ: король Таиланда утвердил указ о роспуске нижней палаты парламента
в мире, таиланд, маха вачиралонгкорн
В мире, Таиланд, Маха Вачиралонгкорн
СМИ: король Таиланда утвердил указ о роспуске нижней палаты парламента

Nation: король Таиланда утвердил указ о роспуске нижней палаты парламента

© AP Photo / Rapeephat SitichailapaКороль Таиланда Маха Ватчиралонгкон
Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн утвердил указ о роспуске нижней палаты парламента, сообщает газета Nation.
В четверг новостной сайт Khaosod English сообщил, что премьер Таиланда Анутхин Чанвиракун обратился к королю с просьбой утвердить чрезвычайный указ о роспуске нижней палаты национальной ассамблеи королевства.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Россия призывает Камбоджу и Таиланд к сдержанности, заявил МИД
Вчера, 17:36
"(Специальное издание для публикации новых законов - ред.) Royal Gazette опубликовало королевский указ о роспуске палаты представителей", - говорится в материале издания.
Как отмечает газета, новые всеобщие выборы в стране проведут не ранее чем через 45 дней и не позднее 60 дней после вступления указа в силу. Дату выборов назначит избирательная комиссия. Как отмечает Nation, указ короля вступил в силу в момент публикации в Royal Gazette.
Согласно конституции Таиланда, высший представительный и законодательный орган государства - национальная ассамблея (парламент), состоящая из двух палат: сената (верхняя) и палаты представителей (нижняя).
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Таиланд нанес повторный удар с истребителей F-16 по Камбодже, пишут СМИ
Вчера, 15:12
 
