СМИ: король Таиланда утвердил указ о роспуске нижней палаты парламента

Как отмечает газета, новые всеобщие выборы в стране проведут не ранее чем через 45 дней и не позднее 60 дней после вступления указа в силу. Дату выборов назначит избирательная комиссия. Как отмечает Nation, указ короля вступил в силу в момент публикации в Royal Gazette.