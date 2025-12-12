https://ria.ru/20251212/tailand-2061556336.html
СМИ: король Таиланда утвердил указ о роспуске нижней палаты парламента
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн утвердил указ о роспуске нижней палаты парламента, сообщает газета Nation. РИА Новости, 12.12.2025
таиланд
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн утвердил указ о роспуске нижней палаты парламента, сообщает газета Nation
В четверг новостной сайт Khaosod English сообщил, что премьер Таиланда
Анутхин Чанвиракун обратился к королю с просьбой утвердить чрезвычайный указ о роспуске нижней палаты национальной ассамблеи королевства.
"(Специальное издание для публикации новых законов - ред.) Royal Gazette опубликовало королевский указ о роспуске палаты представителей", - говорится в материале издания.
Как отмечает газета, новые всеобщие выборы в стране проведут не ранее чем через 45 дней и не позднее 60 дней после вступления указа в силу. Дату выборов назначит избирательная комиссия. Как отмечает Nation, указ короля вступил в силу в момент публикации в Royal Gazette.
Согласно конституции Таиланда, высший представительный и законодательный орган государства - национальная ассамблея (парламент), состоящая из двух палат: сената (верхняя) и палаты представителей (нижняя).