ВСУ потеряли до 310 военных в зоне группировки "Днепр"
ВСУ потеряли до 310 военных в зоне группировки "Днепр" - РИА Новости, 12.12.2025
ВСУ потеряли до 310 военных в зоне группировки "Днепр"
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили за неделю до 310 военных ВСУ и пять боевых бронемашин, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T12:26:00+03:00
2025-12-12T12:26:00+03:00
2025-12-12T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
сша
