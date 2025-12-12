Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 310 военных в зоне группировки "Днепр" - РИА Новости, 12.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:26 12.12.2025 (обновлено: 12:32 12.12.2025)
ВСУ потеряли до 310 военных в зоне группировки "Днепр"
ВСУ потеряли до 310 военных в зоне группировки "Днепр"
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили за неделю до 310 военных ВСУ и пять боевых бронемашин, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 12.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили за неделю до 310 военных ВСУ и пять боевых бронемашин, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и трех бригад береговой обороны ВСУ. Уничтожены до 310 военнослужащих ВСУ, пять боевых бронированных машин, 78 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, включая три 155 мм гаубицы М777 производства США, девять станций радиоэлектронной борьбы, 14 складов боеприпасов, горючего и материальных средств", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
