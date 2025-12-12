Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли более 1470 военных в зоне группировки "Север" за неделю - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 12.12.2025 (обновлено: 12:31 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/svo-2061626833.html
ВСУ потеряли более 1470 военных в зоне группировки "Север" за неделю
ВСУ потеряли более 1470 военных в зоне группировки "Север" за неделю - РИА Новости, 12.12.2025
ВСУ потеряли более 1470 военных в зоне группировки "Север" за неделю
В зоне ответственности группировки войск "Север" ВСУ за неделю потеряли свыше 1470 военных, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T12:21:00+03:00
2025-12-12T12:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ca7f4030176d9c47cc78c06114ed59b.jpg
https://ria.ru/20251212/tramp-2061551449.html
россия
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060751918_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4198abd4c7db4fc8fc1cb4b60bf9d29c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, харьковская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Украина
ВСУ потеряли более 1470 военных в зоне группировки "Север" за неделю

ВСУ потеряли более 1470 военных в зоне "Севера" за неделю

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В зоне ответственности группировки войск "Север" ВСУ за неделю потеряли свыше 1470 военных, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1470 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 72 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
В ведомстве добавили, что в течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" был освобожден населенный пункт Лиман Харьковской области.
"Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, пехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины", - говорится в сводке военного ведомства.
Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме. 11 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Трамп обвинил Зеленского в отказе поддержать план США по Украине
Вчера, 02:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала