ВСУ потеряли более 1470 военных в зоне группировки "Север" за неделю

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. В зоне ответственности группировки войск "Север" ВСУ за неделю потеряли свыше 1470 военных, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял свыше 1470 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 72 автомобиля, 12 орудий полевой артиллерии, две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов и материальных средств", - отмечает МО РФ.
В ведомстве добавили, что в течение недели в результате решительных действий подразделений группировки войск "Север" был освобожден населенный пункт Лиман Харьковской области.
"Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной, пехотной, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины", - говорится в сводке военного ведомства.