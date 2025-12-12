https://ria.ru/20251212/svo-2061626311.html
"Южная" группировка освободила Северск и Червоное в ДНР за неделю
Российская группировка войск "Южная" взяла под контроль Северск и Червоное в ДНР за неделю, следует из сводки Минобороны РФ. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T12:19:00+03:00
2025-12-12T12:19:00+03:00
2025-12-12T12:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
нато
донецкая народная республика
