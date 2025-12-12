Рейтинг@Mail.ru
В Сумах прогремели взрывы
11:42 12.12.2025 (обновлено: 12:13 12.12.2025)
В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремели взрывы
Взрыв прогремел в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги в Сумской области, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.12.2025
в мире
украина
сумская область
россия
вооруженные силы украины
украина
сумская область
россия
в мире, украина, сумская область, россия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины
В Сумах прогремели взрывы

В Сумах прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги в Сумской области, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Украинские пожарные в Одесской области - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Одессе прогремели взрывы
Вчера, 03:09
 
В миреУкраинаСумская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
