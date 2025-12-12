Суд изъял имущество экс-главы района на Кубани

СОЧИ, 12 дек - РИА Новости. Геленджикский городской суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход РФ имущества экс-главы Крымского района Краснодарского края Сергея Леся и еще 11 лиц, являющихся его родственниками и знакомыми, сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
"Геленджикский городской суд рассмотрел иск прокуратуры к бывшему главе Крымского района Сергею Лесю и еще к 11 лицам, являющимся его родственниками и знакомыми. Судом исковые требования удовлетворены. В доход государства с ответчиков взысканы транспортные средства, объекты недвижимости и земельные участки. Также в доход Российской Федерации с ответчиков в качестве эквивалента за отчужденное имущество взысканы денежные средства в размере более 70 000 000 рублей", - говорится в сообщении.
Прокуратура подала в Геленджикский городской суд иск, связанный с приобретением земельных участков на неподтвержденные доходы, об обращении в доход государства имущества Леся, его родных и знакомых. Суд 28 октября принял решение начать рассмотрение дела с начала в связи с "изменением основания или предмета иска, увеличением размера исковых требований". Активы Леся и ряда других ответчиков были арестованы, следует из базы исполнительных производств ФССП.
Истцами также выступили Минфин РФ, Федеральное казначейство и ФССП. МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Адыгее проходит одновременно истцом и третьим лицом.
Помимо Леся ответчиками по иску выступают Татьяна, Евгений и Екатерина Лесь, Василий, Евгений и Людмила Прокопенко, Ольга Зуева, Владимир Макарин, Марина Отюгова, Олег Сартов и Олег Худоян.
Лесь был задержан 11 октября. Октябрьский районный суд Кубани заключил главу Крымского района под стражу по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 33, часть 3 статьи 285 УК РФ). Двадцатого октября он ушел в отставку по собственному желанию.