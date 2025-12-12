Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР бывшую сотрудницу МЧС приговорили к десяти годам за шпионаж - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/sud-2061712404.html
В ЛНР бывшую сотрудницу МЧС приговорили к десяти годам за шпионаж
В ЛНР бывшую сотрудницу МЧС приговорили к десяти годам за шпионаж - РИА Новости, 12.12.2025
В ЛНР бывшую сотрудницу МЧС приговорили к десяти годам за шпионаж
Верховный суд ЛНР приговорил бывшую сотрудницу МЧС к десяти годам шести месяцам колонии за шпионаж, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T17:00:00+03:00
2025-12-12T17:00:00+03:00
происшествия
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство обороны украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
https://ria.ru/20251212/sud-2061621389.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство обороны украины
Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Министерство обороны Украины
В ЛНР бывшую сотрудницу МЧС приговорили к десяти годам за шпионаж

Верховный суд ЛНР приговорил экс-сотрудницу МЧС к десяти годам за шпионаж

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил бывшую сотрудницу МЧС к десяти годам шести месяцам колонии за шпионаж, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Уголовное дело возбуждено и расследовано УФСБ России по ЛНР.
"В апреле 2022 года Б., являясь радиотелефонисткой Государственной пожарно-спасательной части МЧС ЛНР, в результате просмотра иностранных ресурсов в сети Интернет сформировала устойчивую позицию непринятия целей и задач СВО. Посредством интернет-мессенджера Б. вступила в переписку с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины и передала ему сведения военного характера", - говорится в сообщении.
Верховный Суд ЛНР рассмотрел уголовное дело по обвинению женщины в совершении преступления по статье "шпионаж".
"Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В ЛНР вынесли приговор боевику украинского нацбата
Вчера, 12:01
 
ПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство обороны Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала