В ЛНР бывшую сотрудницу МЧС приговорили к десяти годам за шпионаж

Верховный Суд ЛНР рассмотрел уголовное дело по обвинению женщины в совершении преступления по статье "шпионаж".

"Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.