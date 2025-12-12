https://ria.ru/20251212/sud-2061712404.html
В ЛНР бывшую сотрудницу МЧС приговорили к десяти годам за шпионаж
Верховный суд ЛНР приговорил бывшую сотрудницу МЧС к десяти годам шести месяцам колонии за шпионаж, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 12.12.2025
