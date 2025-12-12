Рейтинг@Mail.ru
На Урале суд продлил арест обвиняемым в хищении имущества Воскресенского
16:00 12.12.2025
На Урале суд продлил арест обвиняемым в хищении имущества Воскресенского
Красноуральский городской суд Свердловской области продлил арест до февраля обвиняемым в хищении имущества известного актера Вячеслава Воскресенского, сообщили... РИА Новости, 12.12.2025
происшествия
свердловская область
красноуральск
происшествия, свердловская область, красноуральск
На Урале суд продлил арест обвиняемым в хищении имущества Воскресенского

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Красноуральский городской суд Свердловской области продлил арест до февраля обвиняемым в хищении имущества известного актера Вячеслава Воскресенского, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
В конце октября суд арестовал двух фигурантов, Глеба Дербенева и Артема Валеева, до 13 декабря, вменяемая им статья звучала так: за хищение чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни, и с незаконным проникновением в жилище. Потерпевшим по делу признан Вячеслав Воскресенский – советский и российский актер театра и кино, прославившийся благодаря главной роли в фильме-сказке "Финист – Ясный сокол", уточняли в пресс-службе. Других деталей дела не приводилось.
"Было разрешено оба ходатайства, и Валееву и Дерберневу продлили срок содержания под стражей по 16 февраля 2026 года", - пояснила собеседница агентства.
Воскресенский родился 22 октября в 1948 году в Тюмени, в 1975 году дебютировал в роли в фильме "Финист – Ясный сокол". В 2011 году он переехал в свердловский Красноуральск, где основал театральную студию. В последнее время занимается продюсированием.
Кадры задержания подозреваемых в краже более 2,5 млн рублей у участника СВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
На Урале задержали троих подозреваемых в краже у участника СВО
