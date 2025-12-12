На Урале суд продлил арест обвиняемым в хищении имущества Воскресенского

В конце октября суд арестовал двух фигурантов, Глеба Дербенева и Артема Валеева, до 13 декабря, вменяемая им статья звучала так: за хищение чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни, и с незаконным проникновением в жилище. Потерпевшим по делу признан Вячеслав Воскресенский – советский и российский актер театра и кино, прославившийся благодаря главной роли в фильме-сказке "Финист – Ясный сокол", уточняли в пресс-службе. Других деталей дела не приводилось.