https://ria.ru/20251212/sud-2061691746.html
На Урале суд продлил арест обвиняемым в хищении имущества Воскресенского
На Урале суд продлил арест обвиняемым в хищении имущества Воскресенского - РИА Новости, 12.12.2025
На Урале суд продлил арест обвиняемым в хищении имущества Воскресенского
Красноуральский городской суд Свердловской области продлил арест до февраля обвиняемым в хищении имущества известного актера Вячеслава Воскресенского, сообщили... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T16:00:00+03:00
2025-12-12T16:00:00+03:00
2025-12-12T16:00:00+03:00
происшествия
свердловская область
красноуральск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d966c9ad33af50e1c627b70439e5a9.jpg
https://ria.ru/20251212/ural-2061589069.html
свердловская область
красноуральск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148728/90/1487289082_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf1f25bf853499a4fe3c9fa3c4dba2b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, красноуральск
Происшествия, Свердловская область, Красноуральск
На Урале суд продлил арест обвиняемым в хищении имущества Воскресенского
На Урале суд продлил арест обвиняемым в хищении имущества актера Воскресенского
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Красноуральский городской суд Свердловской области продлил арест до февраля обвиняемым в хищении имущества известного актера Вячеслава Воскресенского, сообщили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
В конце октября суд арестовал двух фигурантов, Глеба Дербенева и Артема Валеева, до 13 декабря, вменяемая им статья звучала так: за хищение чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни, и с незаконным проникновением в жилище. Потерпевшим по делу признан Вячеслав Воскресенский – советский и российский актер театра и кино, прославившийся благодаря главной роли в фильме-сказке "Финист – Ясный сокол", уточняли в пресс-службе. Других деталей дела не приводилось.
"Было разрешено оба ходатайства, и Валееву и Дерберневу продлили срок содержания под стражей по 16 февраля 2026 года", - пояснила собеседница агентства.
Воскресенский родился 22 октября в 1948 году в Тюмени
, в 1975 году дебютировал в роли в фильме "Финист – Ясный сокол". В 2011 году он переехал в свердловский Красноуральск
, где основал театральную студию. В последнее время занимается продюсированием.