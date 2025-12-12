Рейтинг@Mail.ru
Верховный суд продлил арест экс-мэру Сочи и его жене - РИА Новости, 12.12.2025
14:57 12.12.2025
Верховный суд продлил арест экс-мэру Сочи и его жене
Верховный суд РФ продлил на полгода срок содержания под стражей бывшему мэру города-курорта Сочи Алексею Копайгородскому и его супруге Янине, передает... РИА Новости, 12.12.2025
россия
сочи
москва
алексей копайгородский
генеральная прокуратура рф
происшествия
россия
сочи
москва
россия, сочи, москва, алексей копайгородский, генеральная прокуратура рф, происшествия
Россия, Сочи, Москва, Алексей Копайгородский, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Верховный суд РФ продлил на полгода срок содержания под стражей бывшему мэру города-курорта Сочи Алексею Копайгородскому и его супруге Янине, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Продлить срок содержания под стражей на шесть месяцев Копайгородскому Алексею Сергеевичу до 24 июня 2026 года, Копайгородской Янине Николаевне до 12 июня 2026 года",- огласил решение судья.
Экс-глава города - курорта Сочи Алексей Копайгородский - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
У экс-мэра Сочи изъяли элитные вина и иконы
29 октября, 12:33
В пятницу Верховный суд определил территориальную подсудность рассмотрения дела Копайгородских и постановили передать его в Мещанский районный суд Москвы.
Копайгородский обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере). Копайгородской вменяется ч. 5 ст. 33 ч. 4 ст. 160 УК РФ (пособничество в растрате в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере), ч. 2 ст. 309 УК РФ (принуждение свидетеля к даче ложных показаний, а также подкуп свидетеля и принуждение к уклонению свидетеля от дачи показаний, соединенное с угрозой причинением вреда здоровью). Пасунько – ч. 2 ст. 309 УК РФ (подкуп свидетеля и принуждение к уклонению свидетеля от дачи показаний, соединенное с угрозой причинением вреда здоровью).
По версии следствия, с января 2022 по март 2024 года Копайгородский при пособничестве супруги похитил два земельных участка в Сочи стоимостью не менее 26 миллионов рублей. Чтобы легализовать похищенное, участки были оформлены на Копайгородскую и подконтрольное лицо.
С марта 2022 по май 2024 года в Сочи чиновник при посредничестве супруги получил 248 миллионов рублей от представителей коммерческих организаций. Взамен он обещал создать благоприятные условия для развития бизнеса и общее покровительство. Полученные средства Копайгородские легализовали, приобретя недвижимость, отмечали в ГП.
Кроме того, в сентябре 2024 года Копайгородская склонила одного из свидетелей к даче заведомо ложных показаний под угрозой причинения вреда здоровью. С ноября по декабрь 2024 года, находясь под домашним арестом, действуя через Пасунько, она подкупила другого свидетеля, передав ему 500 тысяч рублей.
Копайгородские находятся под стражей в Москве. Изначально пребывавшая под домашним арестом Янина попала в СИЗО после того, как следствие выяснило, что она пыталась оказать давление на свидетелей по уголовному делу.
Одновременно в Хостинском районном суде Сочи продолжается рассмотрение антикоррупционного иска Генпрокуратуры России к Копайгородскому и аффилированным лицам.
Экс-глава Сочи Алексей Копайгородский принимает участие в заседании суда по видеосвязи - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
По делу Копайгородских арестовано более 30 объектов недвижимости
14 ноября 2024, 16:18
 
РоссияСочиМоскваАлексей КопайгородскийГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
