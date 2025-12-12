Рейтинг@Mail.ru
Суд отклонил жалобу защиты Шлосберга* на арест по делу о фейках - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/sud-2061661717.html
Суд отклонил жалобу защиты Шлосберга* на арест по делу о фейках
Суд отклонил жалобу защиты Шлосберга* на арест по делу о фейках - РИА Новости, 12.12.2025
Суд отклонил жалобу защиты Шлосберга* на арест по делу о фейках
Псковский областной суд не удовлетворил жалобу защиты политика-иноагента Льва Шлосберга*, внесенного в перечень террористов и экстремистов в РФ, на его... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T14:33:00+03:00
2025-12-12T14:33:00+03:00
происшествия
россия
псковская область
лев шлосберг
псковский областной суд
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
яблоко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20251205/sud-2060210073.html
https://ria.ru/20251209/shlosberg-2060907067.html
https://ria.ru/20250626/sud-2025568316.html
россия
псковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, псковская область, лев шлосберг, псковский областной суд, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), яблоко
Происшествия, Россия, Псковская область, Лев Шлосберг, Псковский областной суд, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Яблоко
Суд отклонил жалобу защиты Шлосберга* на арест по делу о фейках

Суд оставил иноагента Шлосберга под стражей по делу о фейках

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Псковский областной суд не удовлетворил жалобу защиты политика-иноагента Льва Шлосберга*, внесенного в перечень террористов и экстремистов в РФ, на его заключение под стражу по делу о фейках об использовании ВС РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.
Росфинмониторинг 9 декабря сообщил о внесении зампреда "Яблока" и псковского регионального отделения партии Шлосберга* в перечень террористов и экстремистов в РФ. Пятого декабря Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Шлосберга* под стражу по обвинению в фейках об использовании Вооруженных сил РФ.
Лев Шлосберг* в суде - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Суд арестовал Шлосберга* по делу о фейках про ВС России
5 декабря, 20:11
"Псковский областной суд проверил в апелляционном порядке законность и обоснованность решения Псковского городского суда от 05.12.2025 об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу... Шлосбергу Л.М.*, оставив его без изменения", – говорится в Telegram-канале судебной пресс-службы.
Объединенная пресс-служба судов Псковской области 5 декабря сообщала о возбуждении в отношении Шлосберга* уголовного дела по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).
Шлосберг* находился под домашним арестом по обвинению по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года). В объединенной пресс-службе судов региона сообщали, что по версии следствия, 12 января политик в социальной сети "Одноклассники" разместил видеозапись, направленную на дискредитацию ВС РФ.
Ранее суд дважды штрафовал Шлосберга* по административной статье о дискредитации ВС РФ.
Лев Шлосберг* в суде - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Льва Шлосберга* внесли в перечень террористов и экстремистов
9 декабря, 17:40
Также в марте на сайте мировых судов Псковской области сообщалось о начале слушаний по уголовному делу в отношении Шлосберга*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Пятого ноября 2025 года мировой суд назначил политику 420 часов обязательных работ.
Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.
Лев Шлосберг* в суде - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
Суд оставил Шлосберга* под домашним арестом
26 июня, 14:41
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
 
ПроисшествияРоссияПсковская областьЛев ШлосбергПсковский областной судФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Яблоко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала