Суд отклонил жалобу защиты Шлосберга* на арест по делу о фейках

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек – РИА Новости. Псковский областной суд не удовлетворил жалобу защиты политика-иноагента Льва Шлосберга*, внесенного в перечень террористов и экстремистов в РФ, на его заключение под стражу по делу о фейках об использовании ВС РФ, сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.
Росфинмониторинг 9 декабря сообщил о внесении зампреда "Яблока" и псковского регионального отделения партии Шлосберга* в перечень террористов и экстремистов в РФ. Пятого декабря Псковский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении Шлосберга* под стражу по обвинению в фейках об использовании Вооруженных сил РФ.
"Псковский областной суд проверил в апелляционном порядке законность и обоснованность решения Псковского городского суда от 05.12.2025 об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу... Шлосбергу Л.М.*, оставив его без изменения", – говорится в Telegram-канале судебной пресс-службы.
Объединенная пресс-служба судов Псковской области 5 декабря сообщала о возбуждении в отношении Шлосберга* уголовного дела по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).
Шлосберг* находился под домашним арестом по обвинению по части 1 статьи 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации, совершенные лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года). В объединенной пресс-службе судов региона сообщали, что по версии следствия, 12 января политик в социальной сети "Одноклассники" разместил видеозапись, направленную на дискредитацию ВС РФ.
Ранее суд дважды штрафовал Шлосберга* по административной статье о дискредитации ВС РФ.
Также в марте на сайте мировых судов Псковской области сообщалось о начале слушаний по уголовному делу в отношении Шлосберга*, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Пятого ноября 2025 года мировой суд назначил политику 420 часов обязательных работ.
Министерство юстиции России в июне 2023 года включило Шлосберга* в реестр иностранных агентов. По данным Минюста, он выступал против специальной военной операции.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.