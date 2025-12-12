Красноярский суд вынес приговор экс-замдиректора департамента Минобрнауки

КРАСНОЯРСК, 12 дек – РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил бывшего замдиректора департамента Минобрнауки России Дмитрия Журавлева и руководителя коммерческой организации "КМ-Финанс" Алексея Евдокименко к восьми годам колонии каждого за взятку при госзакупках сельхозтехники, сообщает прокуратура Красноярского края.

По данным ведомства, в 2022 году замдиректора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки РФ предложил исполнительному директору "КМ-Финанс" помощь в заключении госконтрактов на закупку услуг лизинга сельхозтехники. За это он потребовал взятку в размере 2% от стоимости поставляемой техники. Деньги он указал перечислить на счета подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей. В 2022-2023 годах замдиректора направлял коммерческие предложения от имени своей фирмы в научные учреждения и рекомендовал заключение контрактов именно с ней. В результате аукционов было заключено 33 госконтракта на общую сумму 930,4 миллиона рублей, из которых более 597,1 миллиона рублей была стоимость техники. В качестве взятки представитель "КМ-Финанс" обязался передать чиновнику 11,9 миллиона рублей, из которых 6,85 миллиона рублей передал в ходе исполнения контрактов.

"Суд признал мужчин виновными в даче (часть 5 статья 291 УК РФ) и получении взятки (часть 6 статья 290 УК РФ) и назначил каждому по восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 11,9 миллиона рублей. Также суд на шесть лет лишил получателя взятки права занимать руководящие должности на госслужбе, а взяткодателя поставлять товары для государственных нужд", - говорится в сообщении.

Суд также конфисковал со взяткополучателя эквивалент полученной взятки в размере 6,8 миллиона рублей и орудия преступления - ноутбук и мобильные телефоны.

Перед вынесением приговора оба подсудимых обратились к суду с последним словом. Экс-чиновник выразил благодарность близким и признался, что осознал истинную ценность жизни вне материальных благ. Его сообщник пояснил, что всегда работал честно, но осознав свои действия, раскаялся и помог следствию, уточнили в краевой прокуратуре.