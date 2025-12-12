Рейтинг@Mail.ru
Красноярский суд вынес приговор экс-замдиректора департамента Минобрнауки - РИА Новости, 12.12.2025
12:10 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/sud-2061623322.html
Красноярский суд вынес приговор экс-замдиректора департамента Минобрнауки
Красноярский суд вынес приговор экс-замдиректора департамента Минобрнауки - РИА Новости, 12.12.2025
Красноярский суд вынес приговор экс-замдиректора департамента Минобрнауки
Суд в Красноярске приговорил бывшего замдиректора департамента Минобрнауки России Дмитрия Журавлева и руководителя коммерческой организации "КМ-Финанс" Алексея... РИА Новости, 12.12.2025
происшествия
россия
красноярск
красноярский край
дмитрий журавлев
россия
красноярск
красноярский край
происшествия, россия, красноярск, красноярский край, дмитрий журавлев
Происшествия, Россия, Красноярск, Красноярский край, Дмитрий Журавлев
Красноярский суд вынес приговор экс-замдиректора департамента Минобрнауки

РИА Новости: в Красноярске осудили экс-замдиректора департамента Минобрнауки

КРАСНОЯРСК, 12 дек – РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил бывшего замдиректора департамента Минобрнауки России Дмитрия Журавлева и руководителя коммерческой организации "КМ-Финанс" Алексея Евдокименко к восьми годам колонии каждого за взятку при госзакупках сельхозтехники, сообщает прокуратура Красноярского края.
По данным ведомства, в 2022 году замдиректора департамента координации деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки РФ предложил исполнительному директору "КМ-Финанс" помощь в заключении госконтрактов на закупку услуг лизинга сельхозтехники. За это он потребовал взятку в размере 2% от стоимости поставляемой техники. Деньги он указал перечислить на счета подконтрольных ему индивидуальных предпринимателей. В 2022-2023 годах замдиректора направлял коммерческие предложения от имени своей фирмы в научные учреждения и рекомендовал заключение контрактов именно с ней. В результате аукционов было заключено 33 госконтракта на общую сумму 930,4 миллиона рублей, из которых более 597,1 миллиона рублей была стоимость техники. В качестве взятки представитель "КМ-Финанс" обязался передать чиновнику 11,9 миллиона рублей, из которых 6,85 миллиона рублей передал в ходе исполнения контрактов.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Суд пересмотрит меру пресечения экс-главе ярославского Минцифры
11 декабря, 22:00
"Суд признал мужчин виновными в даче (часть 5 статья 291 УК РФ) и получении взятки (часть 6 статья 290 УК РФ) и назначил каждому по восемь лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима со штрафом в размере 11,9 миллиона рублей. Также суд на шесть лет лишил получателя взятки права занимать руководящие должности на госслужбе, а взяткодателя поставлять товары для государственных нужд", - говорится в сообщении.
Суд также конфисковал со взяткополучателя эквивалент полученной взятки в размере 6,8 миллиона рублей и орудия преступления - ноутбук и мобильные телефоны.
Перед вынесением приговора оба подсудимых обратились к суду с последним словом. Экс-чиновник выразил благодарность близким и признался, что осознал истинную ценность жизни вне материальных благ. Его сообщник пояснил, что всегда работал честно, но осознав свои действия, раскаялся и помог следствию, уточнили в краевой прокуратуре.
В краевой прокуратуре пояснили РИА Новости, что речь идет об бывшем замдиректора департамента Минобрнауки России Дмитрии Журавлеве и исполнительном директоре "КМ-Финанс" Алексее Евдокименко. Дело рассматривалось судом в Красноярске, потому что здесь находится фирма Евдокименко, а деньги переводились на счета местных фирм.
Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов на заседании в Московском городском суде - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
У Иванова изъяли особняк, "сталинский" лимузин и драгоценности
5 декабря, 19:31
 
ПроисшествияРоссияКрасноярскКрасноярский крайДмитрий Журавлев
 
 
