В ЛНР вынесли приговор боевику украинского нацбата

ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил боевика украинского нацбата к шести годам и двум месяцам колонии за участие в террористическом сообществе, сообщили РИА Новости в УФСБ по ЛНР.
"Установлено, что житель города Рубежное поступил на службу в вооруженное националистическое формирование, причастное к совершению военных преступлений на территории Донбасса, и занимался его хозяйственным обеспечением. После освобождения территорий ЛНР для сокрытия своего участия в карательном подразделении пытался уничтожить документы о прохождении военной службы", - заявили РИА Новости в УФСБ по республике.
Уточняется, что местный житель был разоблачен сотрудниками УФСБ России по ЛНР и УФСБ России по Московскому военному округу. Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в участии в террористическом сообществе.
"Фигурант приговорен к лишению свободы сроком шесть лет и два месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима", - рассказали агентству в ведомстве.