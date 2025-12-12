Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР вынесли приговор боевику украинского нацбата - РИА Новости, 12.12.2025
12:01 12.12.2025
В ЛНР вынесли приговор боевику украинского нацбата
В ЛНР вынесли приговор боевику украинского нацбата
луганская народная республика, россия, рубежное, происшествия
Луганская Народная Республика, Россия, Рубежное, Происшествия
В ЛНР вынесли приговор боевику украинского нацбата

РИА Новости: суд приговорил боевика украинского нацбата к шести годам

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил боевика украинского нацбата к шести годам и двум месяцам колонии за участие в террористическом сообществе, сообщили РИА Новости в УФСБ по ЛНР.
"Установлено, что житель города Рубежное поступил на службу в вооруженное националистическое формирование, причастное к совершению военных преступлений на территории Донбасса, и занимался его хозяйственным обеспечением. После освобождения территорий ЛНР для сокрытия своего участия в карательном подразделении пытался уничтожить документы о прохождении военной службы", - заявили РИА Новости в УФСБ по республике.
Уточняется, что местный житель был разоблачен сотрудниками УФСБ России по ЛНР и УФСБ России по Московскому военному округу. Южный окружной военный суд признал мужчину виновным в участии в террористическом сообществе.
"Фигурант приговорен к лишению свободы сроком шесть лет и два месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима", - рассказали агентству в ведомстве.
Луганская Народная РеспубликаРоссияРубежноеПроисшествия
 
 
