В ЛНР вынесли приговор боевику украинского нацбата

ЛУГАНСК, 12 дек - РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил боевика украинского нацбата к шести годам и двум месяцам колонии за участие в террористическом сообществе, сообщили РИА Новости в УФСБ по ЛНР.

"Фигурант приговорен к лишению свободы сроком шесть лет и два месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима", - рассказали агентству в ведомстве.