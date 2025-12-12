Рейтинг@Mail.ru
Суд в Москве заочно назначил сроки девяти представителям МУС - РИА Новости, 12.12.2025
11:58 12.12.2025
Суд в Москве заочно назначил сроки девяти представителям МУС
Суд в Москве заочно назначил сроки девяти представителям МУС
Мосгорсуд заочно назначил девяти представителям Международного уголовного суда (МУС) от 3,5 до 15 лет лишения свободы, сообщила Генпрокуратура России. РИА Новости, 12.12.2025
Суд в Москве заочно назначил сроки девяти представителям МУС

Суд в Москве заочно назначил сроки от 3,5 до 15 лет девяти представителям МУС

Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Мосгорсуд заочно назначил девяти представителям Международного уголовного суда (МУС) от 3,5 до 15 лет лишения свободы, сообщила Генпрокуратура России.
Как ранее заявляли в СК РФ, к уголовной ответственности привлечены прокурор МУС Карим Хан, председатель суда Томоко Аканэ, бывший председатель Петр Юзеф Хофманьский, судьи Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинес, Хайкель Бен Махфуд, Карранса Лус дель Кармен Ибаньес, Рене Аделаида Софи Алапини-Гансу, бывший судья Бертрам Шмитт.
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
США ввели санкции против трех НКО из-за расследования МУС в Палестине
5 сентября, 00:23
"Кариму Хану назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы, с отбыванием первых девяти лет в тюрьме, оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима. Остальные представители Международного уголовного суда приговорены к наказаниям в виде лишения свободы на срок от 15 до 3,5 лет лишения свободы", - сказали в ведомстве.
СК установил, что прокурор МУС привлекал заведомо невиновного к уголовной ответственности, незаконно обвинял человека в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также готовился к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, чтобы осложнить международные отношения.
Судьи Международного уголовного суда, в свою очередь, заведомо незаконно заключали лиц под стражу, а также готовились к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, чтобы осложнить международные отношения.
В СК подчеркивали, что в 2023 году прокурор Хан в рамках уголовного расследования направил ходатайство в палату предварительного производства II Международного уголовного суда для получения ордера на арест граждан Российской Федерации. На основании этого ходатайства судьи МУС вынесли незаконные решения об аресте президента России и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.
Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется, заявляли в СК.
Здание Международного уголовного суда в Гааге
Три африканские страны объявили о выходе из Римского статута МУС
22 сентября, 23:37
 
