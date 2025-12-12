Отбывавший наказание во Владимирской области украинец получил новый срок

РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Суд увеличил по совокупности приговоров до 32 лет срок заключения гражданину Украины, который отбывал наказание в одном из исправительных учреждений Владимирской области, новое дело в его отношении было возбуждено за участие в деятельности террористической организации, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону.

"УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, 1991г.р., причастного к участию в деятельности террористической организации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что фигурант в мае 2023 года был осужден Верховным судом ДНР по п. "а" ч. 2 ст. 105 (убийство), ч.3 ст.69, ч.1 ст.356 (применение запрещенных средств и методов ведения войны) УК России к 25 годам лишения свободы.

Установлено, что он, "отбывая наказание в одном из исправительных учреждений УФСИН России по Владимирской области, в период с декабря 2023 года по апрель 2024 года положительно высказывался о деятельности одного из украинских военизированных националистических объединений (признанного террористической организацией с запретом деятельности на территории России), позиционируя себя в качестве его участника, а также проводил инструктажи по вступлению в данное вооруженное формирование".

Как отмечает УФСБ, в сентябре 2024 года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.5 УК России (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).

"Девятого декабря 2025 года 2-м Западным окружным военным судом обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет. В соответствии с ч.1 ст. 70 УК России, по совокупности приговоров к уже назначенному сроку, фигуранту назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 32 года, с отбыванием первых 8 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии особого режима", - отмечает УФСБ.