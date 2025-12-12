Рейтинг@Mail.ru
Отбывавший наказание во Владимирской области украинец получил новый срок - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:41 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/sud-2061617306.html
Отбывавший наказание во Владимирской области украинец получил новый срок
Отбывавший наказание во Владимирской области украинец получил новый срок - РИА Новости, 12.12.2025
Отбывавший наказание во Владимирской области украинец получил новый срок
Суд увеличил по совокупности приговоров до 32 лет срок заключения гражданину Украины, который отбывал наказание в одном из исправительных учреждений... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T11:41:00+03:00
2025-12-12T11:41:00+03:00
происшествия
россия
владимирская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_0:0:3109:1749_1920x0_80_0_0_06d9666f9a7d1b2b04596c86589c9d15.jpg
https://ria.ru/20250325/prigovor-2007152964.html
https://ria.ru/20250331/sud-2008369444.html
россия
владимирская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921696161_305:0:3034:2047_1920x0_80_0_0_5313f5d8721127f38d52208540efc624.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, владимирская область, украина
Происшествия, Россия, Владимирская область, Украина
Отбывавший наказание во Владимирской области украинец получил новый срок

Отбывавшему наказание во Владимирской области украинцу увеличили срок до 32 лет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания суда
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды у здания суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Суд увеличил по совокупности приговоров до 32 лет срок заключения гражданину Украины, который отбывал наказание в одном из исправительных учреждений Владимирской области, новое дело в его отношении было возбуждено за участие в деятельности террористической организации, сообщила журналистам пресс-служба УФСБ по региону.
"УФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, 1991г.р., причастного к участию в деятельности террористической организации", - говорится в сообщении.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Украинский солдат получил 15 лет за незаконное вторжение в Курскую область
25 марта, 12:09
Отмечается, что фигурант в мае 2023 года был осужден Верховным судом ДНР по п. "а" ч. 2 ст. 105 (убийство), ч.3 ст.69, ч.1 ст.356 (применение запрещенных средств и методов ведения войны) УК России к 25 годам лишения свободы.
Установлено, что он, "отбывая наказание в одном из исправительных учреждений УФСИН России по Владимирской области, в период с декабря 2023 года по апрель 2024 года положительно высказывался о деятельности одного из украинских военизированных националистических объединений (признанного террористической организацией с запретом деятельности на территории России), позиционируя себя в качестве его участника, а также проводил инструктажи по вступлению в данное вооруженное формирование".
Как отмечает УФСБ, в сентябре 2024 года возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205.5 УК России (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).
"Девятого декабря 2025 года 2-м Западным окружным военным судом обвиняемый признан виновным в совершении инкриминируемого преступления и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет. В соответствии с ч.1 ст. 70 УК России, по совокупности приговоров к уже назначенному сроку, фигуранту назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 32 года, с отбыванием первых 8 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания в исправительной колонии особого режима", - отмечает УФСБ.
Приговор суда в законную силу не вступил.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
Суд приговорил трех украинских военных к 15 годам тюрьмы
31 марта, 12:22
 
ПроисшествияРоссияВладимирская областьУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала