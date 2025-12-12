Российские студотряды закрыли трудовой семестр подмосковного отделения

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Торжественная церемония закрытия трудового семестра регионального отделения Российских студенческих отрядов (РСО) прошла в подмосковных Мытищах 11 декабря, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.

Мероприятие собрало более 400 ребят.

"Региональное движение студотрядов развивается с 2020 года. Сейчас в их рядах более 7,4 тысячи человек, 6388 из которых были трудоустроены по 9 направлениям деятельности РСО. Ребята работают не только на территории Московской области, но и по всей России. Еще активисты постоянно приносят региону новые победы. Например, на Всероссийском слете РСО в Красноярске ребята завоевали первые места в профессиональных номинациях, творческих конкурсах, а один из активистов получил престижный статус Тренера РСО", – отметила министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе, ее слова приводит пресс-служба.

В этом году активисты педагогических отрядов трудились в областных лагерях и федеральных детских центрах: "Артек", "Орленок", "Дельфин", "Гагарин", "Сириус". Сервисные отряды показывали свои профессиональные навыки на теплоходах, а также работали в отелях и санаториях Московской области. Студенческие отряды проводников ездили по южным и северным направлениям России.

Ребята студенческих сельскохозяйственных отрядов были задействованы на предприятиях Камчатки и Сахалина. Участники строительных отрядов возводили жилые комплексы, социальные объекты, дороги и промышленные предприятия по всей стране.