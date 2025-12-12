Рейтинг@Mail.ru
Российские студотряды закрыли трудовой семестр подмосковного отделения - РИА Новости, 12.12.2025
14:45 12.12.2025
Российские студотряды закрыли трудовой семестр подмосковного отделения
Российские студотряды закрыли трудовой семестр подмосковного отделения
московская область (подмосковье), мытищи
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мытищи
Российские студотряды закрыли трудовой семестр подмосковного отделения

Церемония закрытия трудового семестра регионального филиала РСО прошла в Мытищах

© iStock.com / RidofranzСтуденты работают за компьютерами
Студенты работают за компьютерами - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© iStock.com / Ridofranz
Студенты работают за компьютерами. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Торжественная церемония закрытия трудового семестра регионального отделения Российских студенческих отрядов (РСО) прошла в подмосковных Мытищах 11 декабря, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.
Мероприятие собрало более 400 ребят.
"Региональное движение студотрядов развивается с 2020 года. Сейчас в их рядах более 7,4 тысячи человек, 6388 из которых были трудоустроены по 9 направлениям деятельности РСО. Ребята работают не только на территории Московской области, но и по всей России. Еще активисты постоянно приносят региону новые победы. Например, на Всероссийском слете РСО в Красноярске ребята завоевали первые места в профессиональных номинациях, творческих конкурсах, а один из активистов получил престижный статус Тренера РСО", – отметила министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе, ее слова приводит пресс-служба.
В этом году активисты педагогических отрядов трудились в областных лагерях и федеральных детских центрах: "Артек", "Орленок", "Дельфин", "Гагарин", "Сириус". Сервисные отряды показывали свои профессиональные навыки на теплоходах, а также работали в отелях и санаториях Московской области. Студенческие отряды проводников ездили по южным и северным направлениям России.
Ребята студенческих сельскохозяйственных отрядов были задействованы на предприятиях Камчатки и Сахалина. Участники строительных отрядов возводили жилые комплексы, социальные объекты, дороги и промышленные предприятия по всей стране.
В рамках церемонии закрытия трудового семестра были награждены лучшие студенческие отряды и штабы Московской области. Лучшим студенческим педагогическим отрядом признан СПО "След" Государственного университета просвещения. Лучшим трудовым отрядом подростков стал ТОП "Адреналин". Строительное направление возглавил ССО "Победоносец", а в номинации "Лучший сервисный отряд" победу одержал ССЕРВО "Ледяной десерт". Сельскохозяйственное звено представил ССХО "Варягъ" Технологического университета имени А. А. Леонова и многие другие.
 
