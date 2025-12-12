Читать ria.ru в

Стубб заявил, что мир на Украине ближе, чем когда-либо

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа, США и Украина стремятся до Рождества достичь какого-либо решения по урегулированию конфликта, и что мир на Украине ближе, чем когда-либо.

"Мы находимся ближе к миру или конечному результату, чем когда-либо за последние четыре года", - сказал он на пресс-конференции. Трансляцию вели финские СМИ.

США и Он добавил, что Европа Украина стремятся достичь "какого-нибудь решения" до Рождества, но не стал комментировать конкретные обсуждения.