https://ria.ru/20251212/stubby-2061764643.html
Стубб заявил, что мир на Украине ближе, чем когда-либо
Стубб заявил, что мир на Украине ближе, чем когда-либо - РИА Новости, 12.12.2025
Стубб заявил, что мир на Украине ближе, чем когда-либо
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа, США и Украина стремятся до Рождества достичь какого-либо решения по урегулированию конфликта, и что мир... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T21:14:00+03:00
2025-12-12T21:14:00+03:00
2025-12-12T21:14:00+03:00
в мире
украина
европа
сша
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924064520_0:86:3072:1814_1920x0_80_0_0_0dcedd50b1a6d37bcc0646a6c8040a07.jpg
https://ria.ru/20251116/stubb-2055274677.html
украина
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924064520_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_dc060a9eb89844ee895b996b62cc1b08.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, европа, сша, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Европа, США, Мирный план США по Украине
Стубб заявил, что мир на Украине ближе, чем когда-либо
Стубб: Европа, США и Украина хотят достичь мира до Рождества
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Европа, США и Украина стремятся до Рождества достичь какого-либо решения по урегулированию конфликта, и что мир на Украине ближе, чем когда-либо.
"Мы находимся ближе к миру или конечному результату, чем когда-либо за последние четыре года", - сказал он на пресс-конференции. Трансляцию вели финские СМИ.
Он добавил, что Европа
, США
и Украина
стремятся достичь "какого-нибудь решения" до Рождества, но не стал комментировать конкретные обсуждения.
Ранее Стубб заявил, что у Европы нет собственного решения по урегулированию украинского конфликта, с США обсуждаются три документа - план из 20 пунктов, гарантии безопасности и восстановление Украины.