Стубб примет участие во встрече европейских лидеров по Украине
Стубб примет участие во встрече европейских лидеров по Украине - РИА Новости, 12.12.2025
Стубб примет участие во встрече европейских лидеров по Украине
Президент Финляндии Александр Стубб 15 декабря примет участие во встрече европейских лидеров по Украине, которая состоится в Берлине, сообщает в пятницу его... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T21:53:00+03:00
в мире
украина
сша
берлин (город)
владимир зеленский
фридрих мерц
евросоюз
нато
Стубб примет участие во встрече европейских лидеров по Украине
Стубб примет участие во встрече лидеров ЕС и НАТО по Украине в Берлине