Рейтинг@Mail.ru
Стубб примет участие во встрече европейских лидеров по Украине - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:53 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/stubb-2061768053.html
Стубб примет участие во встрече европейских лидеров по Украине
Стубб примет участие во встрече европейских лидеров по Украине - РИА Новости, 12.12.2025
Стубб примет участие во встрече европейских лидеров по Украине
Президент Финляндии Александр Стубб 15 декабря примет участие во встрече европейских лидеров по Украине, которая состоится в Берлине, сообщает в пятницу его... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T21:53:00+03:00
2025-12-12T21:53:00+03:00
в мире
украина
сша
берлин (город)
владимир зеленский
фридрих мерц
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926796005_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_f2b2b2e93b3cee9aadf2c20f1727ac04.jpg
https://ria.ru/20251116/stubb-2055274677.html
https://ria.ru/20251212/evropa-2061611153.html
украина
сша
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/0c/1926796005_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_e90b6759b3c1c8855f6d359320a3e6d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, берлин (город), владимир зеленский, фридрих мерц, евросоюз, нато, f-35, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Берлин (город), Владимир Зеленский, Фридрих Мерц, Евросоюз, НАТО, F-35, Мирный план США по Украине
Стубб примет участие во встрече европейских лидеров по Украине

Стубб примет участие во встрече лидеров ЕС и НАТО по Украине в Берлине

© AP Photo / Sergei GritsАлександр Стубб
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Sergei Grits
Александр Стубб. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб 15 декабря примет участие во встрече европейских лидеров по Украине, которая состоится в Берлине, сообщает в пятницу его канцелярия.
В пятницу Стубб отменил намеченную на понедельник поездку в США, в ходе которой должен был присутствовать на открытии финского генерального консульства в Хьюстоне и церемонии выкатки первого истребителя F-35 для финских ВВС.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
"Я не очень оптимистичен". Стубб сделал громкое заявление об Украине
16 ноября, 11:26
"Президент республики Александр Стубб примет участие в обсуждениях, касающихся мирных переговоров по Украине в Берлине 15 декабря", - говорится в сообщении.
Как уточняет канцелярия, во встрече также примут участие лидеры европейских стран, а также высокопоставленные представители ЕС и НАТО.
Стубб ранее заявил, что у Европы нет собственного решения по урегулированию украинского конфликта, с США обсуждаются три документа - план из 20 пунктов, гарантии безопасности и восстановление Украины. Финский лидер также сообщил в пятницу, что Европа, США и Украина стремятся до Рождества достичь какого-нибудь решения по урегулированию конфликта, и высказал мнение, что мир на Украине "ближе, чем когда-либо".
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский в понедельник направится в Берлин по приглашению канцлера Германии Фридриха Мерца, где, среди прочего, примет участие в переговорах в формате евротройки. На данный момент неизвестно, будет ли на них присутствовать представитель США.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
У Европы нет собственного решения по Украине, заявил Стубб
Вчера, 11:19
 
В миреУкраинаСШАБерлин (город)Владимир ЗеленскийФридрих МерцЕвросоюзНАТОF-35Мирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала