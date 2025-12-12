Президент Финляндии отменил визит в США

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб не поедет в США, чтобы принять участие в обсуждении украинского урегулирования с европейскими лидерами, сообщила в пятницу канцелярия главы республики.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на двух дипломатов Евросоюза передавало, что лидеры европейских государств планируют встретиться 15 декабря в Берлине для обсуждения плана мирного урегулирования на Украине

"Визит президента республики Александра Стубба в Техас США 15-16 декабря отменен... Президент в начале недели примет участие в обсуждениях в Европе , посвященных мирным переговорам по Украине", - говорится в сообщении.

В ходе визита в США Стубб должен был принять участие в открытии финского генерального консульства в Хьюстоне и церемонии выкатки первого истребите ля F -35 для финских ВВС.

Стубб сообщил, что вынужден отменить поездку в Штаты из-за "постоянно меняющейся ситуации", и ушел от ответа на вопрос, отправится ли он в Берлин.