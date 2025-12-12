https://ria.ru/20251212/stubb-2061760467.html
Президент Финляндии отменил визит в США
Президент Финляндии отменил визит в США - РИА Новости, 12.12.2025
Президент Финляндии отменил визит в США
Президент Финляндии Александр Стубб не поедет в США, чтобы принять участие в обсуждении украинского урегулирования с европейскими лидерами, сообщила в пятницу... РИА Новости, 12.12.2025
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб не поедет в США, чтобы принять участие в обсуждении украинского урегулирования с европейскими лидерами, сообщила в пятницу канцелярия главы республики.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на двух дипломатов Евросоюза передавало, что лидеры европейских государств планируют встретиться 15 декабря в Берлине для обсуждения плана мирного урегулирования на Украине.
для обсуждения плана мирного урегулирования на Украине
.
"Визит президента республики Александра Стубба в Техас
в США
15-16 декабря отменен... Президент в начале недели примет участие в обсуждениях в Европе
, посвященных мирным переговорам по Украине", - говорится в сообщении.
В ходе визита в США Стубб должен был принять участие в открытии финского генерального консульства в Хьюстоне
и церемонии выкатки первого истребителя F
-35 для финских ВВС.
Стубб сообщил, что вынужден отменить поездку в Штаты из-за "постоянно меняющейся ситуации", и ушел от ответа на вопрос, отправится ли он в Берлин.
"Берлин - прекрасный город. Посмотрим, какие планы визитов сформируются за выходные, и конечно, немцы в этом случае проинформируют о них. Но хорошая попытка", - сказал он журналистам. Трансляцию пресс-конференции вели финские СМИ.