20:50 12.12.2025
Президент Финляндии отменил визит в США
Президент Финляндии отменил визит в США
в мире, сша, финляндия, f-35, мирный план сша по украине
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб не поедет в США, чтобы принять участие в обсуждении украинского урегулирования с европейскими лидерами, сообщила в пятницу канцелярия главы республики.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на двух дипломатов Евросоюза передавало, что лидеры европейских государств планируют встретиться 15 декабря в Берлине для обсуждения плана мирного урегулирования на Украине.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
"Я не очень оптимистичен". Стубб сделал громкое заявление об Украине
16 ноября, 11:26
"Визит президента республики Александра Стубба в Техас в США 15-16 декабря отменен... Президент в начале недели примет участие в обсуждениях в Европе, посвященных мирным переговорам по Украине", - говорится в сообщении.
В ходе визита в США Стубб должен был принять участие в открытии финского генерального консульства в Хьюстоне и церемонии выкатки первого истребителя F-35 для финских ВВС.
Стубб сообщил, что вынужден отменить поездку в Штаты из-за "постоянно меняющейся ситуации", и ушел от ответа на вопрос, отправится ли он в Берлин.
"Берлин - прекрасный город. Посмотрим, какие планы визитов сформируются за выходные, и конечно, немцы в этом случае проинформируют о них. Но хорошая попытка", - сказал он журналистам. Трансляцию пресс-конференции вели финские СМИ.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
У Европы нет собственного решения по Украине, заявил Стубб
Вчера, 11:19
 
