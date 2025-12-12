Рейтинг@Mail.ru
"Страсбур" первым досрочно вышел в 1/8 финала Лиги конференций
Футбол
 
01:40 12.12.2025
"Страсбур" первым досрочно вышел в 1/8 финала Лиги конференций
"Страсбур" первым досрочно вышел в 1/8 финала Лиги конференций
"Страсбур" первым досрочно вышел в 1/8 финала Лиги конференций
Французский футбольный клуб "Страсбур" победил шотландский "Абердин" в матче предпоследнего, пятого тура основного этапа Лиги конференций и вышел в плей-офф... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T01:40:00+03:00
2025-12-12T01:40:00+03:00
футбол
спорт
страсбур
абердин
лига конференций
/20251212/roma-2061545325.html
спорт, страсбур, абердин, лига конференций
Футбол, Спорт, Страсбур, Абердин, Лига конференций
"Страсбур" первым досрочно вышел в 1/8 финала Лиги конференций

"Страсбур" первым гарантировал себе место в 1/8 финала Лиги конференций

Трофей Лиги конференций УЕФА
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Французский футбольный клуб "Страсбур" победил шотландский "Абердин" в матче предпоследнего, пятого тура основного этапа Лиги конференций и вышел в плей-офф турнира.
Встреча в Абердине завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей, в составе которых отличился Мартиаль Годо (35-я минута). На 72-й минуте футболист "Страсбура" Исмаэль Дукуре не смог реализовать пенальти.
Лига конференций
11 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Абердин
0 : 1
Страсбур
35‎’‎ • Martial Godo
(Сэмюэл Амо-Амейо)
"Страсбур" с 13 очками возглавляет таблицу и за тур до конца основного раунда обеспечил себе выход в 1/8 финала турнира. Также выход в плей-офф (стыковой раунд) себе гарантировали следующие семь команд таблицы: "Шахтер" (Украина, 12 очков), "Ракув" (Польша, 11), АЕК (Греция, 10), "Самсунспор" (Турция, 10), "Спарта" (Чехия, 10), "Райо Вальекано" (Испания, 10), "Майнц" (Германия, 10).
Потеряли шансы сыграть в плей-офф "Динамо" (Украина, 3), "Хеккен" (Швеция, 3), "Легия" (Польша, 3), "Слован" (Словакия, 3), "Хамрун Спартанс" (Мальта, 3), "Абердин" (Шотландия, 2), "Шелбурн" (Ирландия, 1), "Шемрок Роверс" (Ирландия, 1) и "Рапид" (Австрия, 0).
Результаты других матчей:
КуПС (Финляндия) - "Лозанна" (Швейцария) - 0:0;
"Лех" (Польша) - "Майнц" (Германия) - 1:1;
"Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) - "Сигма" (Чехия) - 2:1;
"Ракув" (Польша) - "Зриньски" (Босния и Герцеговина) - 1:0;
"Риека" (Хорватия) - "Целе" (Словения) - 3:0;
"Рапид" (Австрия) - "Омония" (Кипр) - 0:1;
"Хамрун Спартанс" (Мальта) - "Шахтер" (Украина) - 0:2;
"Шелбурн" (Ирландия) - "Кристал Пэлас" (Англия) - 0:3.
Футбольный мяч
"Рома" разгромила "Селтик" в матче Лиги Европы
01:13
 
Футбол
 
