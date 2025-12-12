https://ria.ru/20251212/start-2061685503.html
КамАЗ объявил о старте предпродаж "Атома"
КамАЗ объявил о старте предпродаж "Атома" - РИА Новости, 12.12.2025
КамАЗ объявил о старте предпродаж "Атома"
Старт специальной программы предпродаж электромобиля "Атом" для сотрудников "Камаза" состоялся в пятницу в рамках совета директоров ПАО "Камаз", сообщила... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T15:50:00+03:00
2025-12-12T15:50:00+03:00
2025-12-12T16:03:00+03:00
камаз (завод)
авто
россия
антон алиханов
ростех
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061689031_0:85:1280:805_1920x0_80_0_0_f31de988e07de7b42b291b22fe1eafe0.jpg
https://ria.ru/20251110/kamaz-2053922636.html
https://realty.ria.ru/20250721/kamaz-2030404714.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061689031_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_803efb36d4a6f3a6acdc29d0eefe6d31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камаз (завод), авто, россия, антон алиханов, ростех, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
КамАЗ (завод), Авто, Россия, Антон Алиханов, Ростех, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
КамАЗ объявил о старте предпродаж "Атома"
КамАЗ объявил о старте предпродаж электромобиля "Атом"
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Старт специальной программы предпродаж электромобиля "Атом" для сотрудников "Камаза" состоялся в пятницу в рамках совета директоров ПАО "Камаз", сообщила
пресс-служба концерна.
"В рамках совета директоров ПАО "Камаз" состоялась презентация и был объявлен старт специальной программы предпродаж первой партии российских электромобилей "Атом" для сотрудников компании. Также на площадке Научно-технического центра "Камаза" прошёл тест-драйв электромобиля", - говорится в сообщении.
Как уточнили в госкорпорации "Ростех
", для приобретения электромобиля сотруднику "Камаза" достаточно внести депозит 250 тысяч рублей. В комплекте с машиной он получит доступ к будущим платным подпискам и сервисам, памятный ключ особого выпуска, комплексную сервисную программу "Забота" и пакет заряда на 3000 кВт.
В конце сентября электромобиль прошел сертификацию и получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), таким образом стала возможна его эксплуатация и продажи. Согласно ОТТС, "Атом" будет производиться в двух версиях - с четырьмя и тремя креслами, включая водительское.
В конце ноября компания "Кама" выпустила первый образец "Атома", собранный на конвейере московского автомобильного завода "Москвич".
Проект этого российского электромобиля реализует АО "Кама". Разработчик в начале июля 2025 года сообщал, что уровень локализации "Атома" на старте производства составит 65-70%. А начать серийное производство электромобиля он планировал во второй половине 2025 года на заводе "Москвич".
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов
в сентябре выражал надежду, что массовое производство и выход на рынок автомобиля состоятся в 2026 году. Позднее министр сообщил, что в следующем году объем выпуска "Атома" составит 5-6 тысяч машин.