КамАЗ объявил о старте предпродаж "Атома"
15:50 12.12.2025 (обновлено: 16:03 12.12.2025)
КамАЗ объявил о старте предпродаж "Атома"
КамАЗ объявил о старте предпродаж "Атома"
КамАЗ объявил о старте предпродаж электромобиля "Атом"

© Фото : ПАО "КАМАЗ"Презентация специальной программы предпродаж первой партии российских электромобилей "Атом" в Набережных Челнах
Презентация специальной программы предпродаж первой партии российских электромобилей Атом в Набережных Челнах
© Фото : ПАО "КАМАЗ"
Презентация специальной программы предпродаж первой партии российских электромобилей "Атом" в Набережных Челнах
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Старт специальной программы предпродаж электромобиля "Атом" для сотрудников "Камаза" состоялся в пятницу в рамках совета директоров ПАО "Камаз", сообщила пресс-служба концерна.
"В рамках совета директоров ПАО "Камаз" состоялась презентация и был объявлен старт специальной программы предпродаж первой партии российских электромобилей "Атом" для сотрудников компании. Также на площадке Научно-технического центра "Камаза" прошёл тест-драйв электромобиля", - говорится в сообщении.
Автомобиль Камаз - РИА Новости, 1920, 10.11.2025
"КамАЗ" вернулся к пятидневной рабочей неделе
10 ноября, 12:45
Как уточнили в госкорпорации "Ростех", для приобретения электромобиля сотруднику "Камаза" достаточно внести депозит 250 тысяч рублей. В комплекте с машиной он получит доступ к будущим платным подпискам и сервисам, памятный ключ особого выпуска, комплексную сервисную программу "Забота" и пакет заряда на 3000 кВт.
В конце сентября электромобиль прошел сертификацию и получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), таким образом стала возможна его эксплуатация и продажи. Согласно ОТТС, "Атом" будет производиться в двух версиях - с четырьмя и тремя креслами, включая водительское.
В конце ноября компания "Кама" выпустила первый образец "Атома", собранный на конвейере московского автомобильного завода "Москвич".
Проект этого российского электромобиля реализует АО "Кама". Разработчик в начале июля 2025 года сообщал, что уровень локализации "Атома" на старте производства составит 65-70%. А начать серийное производство электромобиля он планировал во второй половине 2025 года на заводе "Москвич".
Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в сентябре выражал надежду, что массовое производство и выход на рынок автомобиля состоятся в 2026 году. Позднее министр сообщил, что в следующем году объем выпуска "Атома" составит 5-6 тысяч машин.
Работница на линии сборки кабин грузового автомобиля КамАЗ 65115 - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
"Камаз" поставит более 400 единиц спецтехники для строительства ВСМ
21 июля, 13:58
 
КамАЗ (завод)АвтоРоссияАнтон АлихановРостехМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
