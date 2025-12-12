КамАЗ объявил о старте предпродаж "Атома"

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Старт специальной программы предпродаж электромобиля "Атом" для сотрудников "Камаза" состоялся в пятницу в рамках совета директоров ПАО "Камаз", Старт специальной программы предпродаж электромобиля "Атом" для сотрудников "Камаза" состоялся в пятницу в рамках совета директоров ПАО "Камаз", сообщила пресс-служба концерна.

"В рамках совета директоров ПАО "Камаз" состоялась презентация и был объявлен старт специальной программы предпродаж первой партии российских электромобилей "Атом" для сотрудников компании. Также на площадке Научно-технического центра "Камаза" прошёл тест-драйв электромобиля", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации " Ростех ", для приобретения электромобиля сотруднику "Камаза" достаточно внести депозит 250 тысяч рублей. В комплекте с машиной он получит доступ к будущим платным подпискам и сервисам, памятный ключ особого выпуска, комплексную сервисную программу "Забота" и пакет заряда на 3000 кВт.

В конце сентября электромобиль прошел сертификацию и получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС), таким образом стала возможна его эксплуатация и продажи. Согласно ОТТС, "Атом" будет производиться в двух версиях - с четырьмя и тремя креслами, включая водительское.

В конце ноября компания "Кама" выпустила первый образец "Атома", собранный на конвейере московского автомобильного завода "Москвич".

Проект этого российского электромобиля реализует АО "Кама". Разработчик в начале июля 2025 года сообщал, что уровень локализации "Атома" на старте производства составит 65-70%. А начать серийное производство электромобиля он планировал во второй половине 2025 года на заводе "Москвич".