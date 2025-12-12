https://ria.ru/20251212/stanislav-2061614559.html
В Чебоксарах назначили мэра
В Чебоксарах назначили мэра - РИА Новости, 12.12.2025
В Чебоксарах назначили мэра
Новым мэром Чебоксар стал Станислав Трофимов, временно исполнявший полномочия главы города с сентября, сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов. РИА Новости, 12.12.2025
чебоксары
Новым мэром Чебоксар стал Станислав Трофимов