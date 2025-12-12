Рейтинг@Mail.ru
В Чебоксарах назначили мэра - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:31 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/stanislav-2061614559.html
В Чебоксарах назначили мэра
В Чебоксарах назначили мэра - РИА Новости, 12.12.2025
В Чебоксарах назначили мэра
Новым мэром Чебоксар стал Станислав Трофимов, временно исполнявший полномочия главы города с сентября, сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T11:31:00+03:00
2025-12-12T11:31:00+03:00
чебоксары
сергей артамонов
чебоксарское городское собрание депутатов
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061613129_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c313138550ef430caad46b9689947049.jpg
https://ria.ru/20250602/aeroport-2020538304.html
чебоксары
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061613129_105:0:1242:853_1920x0_80_0_0_85973841a030a5f6b7a433074f52838e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чебоксары, сергей артамонов, чебоксарское городское собрание депутатов, политика
Чебоксары, Сергей Артамонов, Чебоксарское городское Собрание депутатов, Политика
В Чебоксарах назначили мэра

Новым мэром Чебоксар стал Станислав Трофимов

© Фото : пресс-служба премьер-министра ЧувашииСтанислав Трофимов
Станислав Трофимов - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : пресс-служба премьер-министра Чувашии
Станислав Трофимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 дек - РИА Новости. Новым мэром Чебоксар стал Станислав Трофимов, временно исполнявший полномочия главы города с сентября, сообщил премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов.
Главу города избрали в пятницу на внеочередном заседании Чебоксарского городского собрания депутатов.
"Символичный день для утверждения руководителя администрации Чебоксар. И День Конституции, и 12.12… Депутаты доверили столицу Чувашии Станиславу Трофимову. Судя по приоритетам, которые были представлены кандидатом на защите, перспективы у столицы большие", - написал Артамонов в своем Telegram-канале.
Прежний мэр Чебоксар Владимир Доброхотов в сентябре ушел в отставку, выиграл выборы в городское собрание депутатов и возглавил его.
Города России. Чебоксары - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
Реконструкцию завершили в международном аэропорту Чебоксар
2 июня, 19:26
 
ЧебоксарыСергей АртамоновЧебоксарское городское Собрание депутатовПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала