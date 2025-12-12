Рейтинг@Mail.ru
США сняли санкции с судьи Верховного суда Бразилии
21:59 12.12.2025
США сняли санкции с судьи Верховного суда Бразилии
Соединенные Штаты в пятницу сняли санкции с судьи Верховного суда Бразилии Александри де Мораеса, его супруги Вивиан Барси де Мораес и их холдинговой компании... РИА Новости, 12.12.2025
в мире, сша, бразилия, марко рубио, жаир болсонару, дональд трамп
В мире, США, Бразилия, Марко Рубио, Жаир Болсонару, Дональд Трамп
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВашингтон
Вашингтон - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вашингтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты в пятницу сняли санкции с судьи Верховного суда Бразилии Александри де Мораеса, его супруги Вивиан Барси де Мораес и их холдинговой компании Lex Institute, говорится в заявлении американского минфина.
"Следующие пункты были удалены из санкционного списка: Де Мораес, Александри, Бразилия", - говорится в заявлении.
В начале августа министерство финансов США внесло де Мораеса в санкционный список по "глобальному акту Магнитского", причем основания для данного решения приведены не были. Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон аннулировал визы де Мораеса, его семьи и соратников за дело против экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, который является союзником президента США Дональда Трампа.
В миреСШАБразилияМарко РубиоЖаир БолсонаруДональд Трамп
 
 
