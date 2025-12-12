https://ria.ru/20251212/ssha-2061768580.html
США сняли санкции с судьи Верховного суда Бразилии
Соединенные Штаты в пятницу сняли санкции с судьи Верховного суда Бразилии Александри де Мораеса, его супруги Вивиан Барси де Мораес и их холдинговой компании... РИА Новости, 12.12.2025
США сняли санкции с судьи Верховного суда Бразилии
