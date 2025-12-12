СМИ: США планируют новые захваты нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты скорее всего собираются проводить новые захваты подсанкционных нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации издания, такие шаги будут частью осуществляться в рамках нового этапа усилий США по оказанию давления на латиноамериканскую страну.
Белый дом объяснил арест танкера у берегов Венесуэлы
11 декабря, 22:43
"В рамках этой кампании Соединённые Штаты, вероятно, будут перехватывать всё больше подсанкционных нефтяных судов у берегов Венесуэлы, сообщили три человека, знакомые с планами администрации", - заявило агентство.
Американский президент Дональд Трамп в среду сообщил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Как позднее объяснила генпрокурор США Пэм Бонди, власти Соединенных Штатов подозревают, что захваченный ими танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Операцию проводили ФБР, служба расследований внутренней безопасности и береговая охрана Штатов при поддержке министерства войны. Глава венесуэльского МИД Иван Хиль обвинил американские власти в пиратстве, назвал произошедшее "вандальским и незаконным актом агрессии" и объявил о намерении обратиться в международные инстанции.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.
Появились новые подробности по захваченному США танкеру
11 декабря, 21:33