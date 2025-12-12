Рейтинг@Mail.ru
В Британии заявили, что США уже не такие решительные в вопросах обороны - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/ssha-2061712138.html
В Британии заявили, что США уже не такие решительные в вопросах обороны
В Британии заявили, что США уже не такие решительные в вопросах обороны - РИА Новости, 12.12.2025
В Британии заявили, что США уже не такие решительные в вопросах обороны
США уже не такие "решительные" в вопросах коллективной обороны в рамках НАТО, заявил в пятницу заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T16:59:00+03:00
2025-12-12T16:59:00+03:00
в мире
великобритания
сша
европа
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149112/15/1491121577_0:248:5418:3296_1920x0_80_0_0_dcebb45ccf6e3c046fcfd3de97d093b9.jpg
https://ria.ru/20251111/obmen-2054301942.html
https://ria.ru/20251211/ssha-2061280782.html
https://ria.ru/20250625/ssha-2025360670.html
великобритания
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149112/15/1491121577_348:0:5072:3543_1920x0_80_0_0_d5667440fbea7c799df65c09688ff8b0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, сша, европа, нато
В мире, Великобритания, США, Европа, НАТО
В Британии заявили, что США уже не такие решительные в вопросах обороны

Замглавы МО Британии Карнс: США уже не такие решительные в вопросах обороны

© AP Photo / Matt DunhamВид на здание парламента в Лондоне
Вид на здание парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Matt Dunham
Вид на здание парламента в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 12 дек – РИА Новости. США уже не такие "решительные" в вопросах коллективной обороны в рамках НАТО, заявил в пятницу заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс.
"В течение последних 50-60 лет мы полагались на гарантии безопасности от США, а теперь, когда Штаты сталкиваются с многополярными угрозами, они могут быть не такими решительными, как в прошлом. На самом деле, (президент США Дональд – ред.) Трамп полностью привержен НАТО и пятой статье (о коллективной обороне – ред.), но существует проблема ресурсов, поскольку им приходится смотреть и на восток, и на запад", - сказал он в интервью изданию Telegraph.
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Британия прекратила делиться разведданными с США, пишет CNN
11 ноября, 18:25
Он добавил, что, по его мнению, Великобритания должна перестать зависеть от НАТО в вопросах обороны и повышать собственную боеспособность.
"В прошлом мы передавали нашу безопасность на аутсорсинг США. Теперь же мы коллективно, в Европе и особенно в Великобритании, сказали, что нам необходимо увеличить расходы на оборону", - сказал Карнс.
Однако он признал, что в определенных случаях правительство допустило определенные просчеты, например, закупило вооружение, которое оказалось ненужным.
"Есть и другие программы, на которые мы потратили слишком много средств, или же наши потребности изменились настолько из-за развития технологий, что мы полностью исказили всю программу", - добавил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
На выход из НАТО: враг Трампа предложил США альтернативу получше
11 декабря, 08:00
В начале июня правительство Великобритании опубликовало стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. В частности, в документ вошла рекомендация по созданию программы модернизации арсенала ядерных боеголовок, на которую Лондон планирует направить 15 миллиардов фунтов (20 миллиардов долларов). Премьер Великобритании заявил, что в рамках новой оборонной стратегии страна переходит в "состояние готовности к войне".
Россия в последние годы отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
США привержены коллективной обороне НАТО, заявил Трамп
25 июня, 15:48
 
В миреВеликобританияСШАЕвропаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала