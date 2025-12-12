В Британии заявили, что США уже не такие решительные в вопросах обороны

ЛОНДОН, 12 дек – РИА Новости. США уже не такие "решительные" в вопросах коллективной обороны в рамках НАТО, заявил в пятницу заместитель министра обороны Великобритании Алистер Карнс.

"В течение последних 50-60 лет мы полагались на гарантии безопасности от США, а теперь, когда Штаты сталкиваются с многополярными угрозами, они могут быть не такими решительными, как в прошлом. На самом деле, (президент США Дональд – ред.) Трамп полностью привержен НАТО и пятой статье (о коллективной обороне – ред.), но существует проблема ресурсов, поскольку им приходится смотреть и на восток, и на запад", - сказал он в интервью изданию Telegraph.

Он добавил, что, по его мнению, Великобритания должна перестать зависеть от НАТО в вопросах обороны и повышать собственную боеспособность.

"В прошлом мы передавали нашу безопасность на аутсорсинг США. Теперь же мы коллективно, в Европе и особенно в Великобритании, сказали, что нам необходимо увеличить расходы на оборону", - сказал Карнс.

Однако он признал, что в определенных случаях правительство допустило определенные просчеты, например, закупило вооружение, которое оказалось ненужным.

"Есть и другие программы, на которые мы потратили слишком много средств, или же наши потребности изменились настолько из-за развития технологий, что мы полностью исказили всю программу", - добавил он.

В начале июня правительство Великобритании опубликовало стратегический оборонный обзор на фоне планов по увеличению военных расходов до 2,5% ВВП к 2027 году. В частности, в документ вошла рекомендация по созданию программы модернизации арсенала ядерных боеголовок, на которую Лондон планирует направить 15 миллиардов фунтов (20 миллиардов долларов). Премьер Великобритании заявил, что в рамках новой оборонной стратегии страна переходит в "состояние готовности к войне".