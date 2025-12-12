Конгресс предложил вернуть США право на подземные ядерные испытания

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Принятый палатой представителей проект оборонного бюджета США на 2026 финансовый год, оказавшийся в распоряжении РИА Новости, предусматривает возможность возобновления подземных ядерных испытаний при выполнении ряда условий.

"Соединенные Штаты не могут проводить подземные испытания ядерного оружия после 30 сентября 1996 года, если только какое-либо иностранное государство не проведёт такое испытание после этой даты - в этом случае запрет на американские испытания снимается", - говорится в документе.

Из текста следует, что подземные ядерные испытания КНДР, проведенные в период с 2006 по 2017 год, автоматически создают для Вашингтона правовую возможность возобновить такие испытания.

Законопроект уже прошел палату представителей и, как ожидается, в ближайшее время будет одобрен сенатом, после чего отправится на подпись президенту Дональду Трампу.

Ранее палата представителей США представила законопроект об оборонном бюджете на 2026 год, который предусматривает выделение 400 миллионов долларов на поддержку Украины в следующем году, следует из текста документа, который есть в распоряжении РИА Новости. США также планируют потратить аналогичную сумму в 2027 финансовом году.

Американский лидер неоднократно сообщал, что заинтересован в сокращении ядерных вооружений, заявлял о поддержке предложения РФ по деэскалации в ядерной сфере. При этом на фоне собственных заявлений об этом он ранее распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.