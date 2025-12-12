Трамп создаст коалицию для борьбы с Китаем в сфере ИИ, пишет Politico

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует создать коалицию для противодействия китайскому доминированию в сфере критически важных ресурсов и ИИ, сообщает издание Politico.

Также отмечается, что создание коалиции свидетельствует о том, насколько серьезной угрозой Белый дом считает китайскую монополию в сфере редкоземельных металлов и других областях.