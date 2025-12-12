Рейтинг@Mail.ru
Трамп создаст коалицию для борьбы с Китаем в сфере ИИ, пишет Politico - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/ssha-2061611667.html
Трамп создаст коалицию для борьбы с Китаем в сфере ИИ, пишет Politico
Трамп создаст коалицию для борьбы с Китаем в сфере ИИ, пишет Politico - РИА Новости, 12.12.2025
Трамп создаст коалицию для борьбы с Китаем в сфере ИИ, пишет Politico
Администрация президента США Дональда Трампа планирует создать коалицию для противодействия китайскому доминированию в сфере критически важных ресурсов и ИИ,... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T11:20:00+03:00
2025-12-12T11:20:00+03:00
в мире
сша
китай
израиль
дональд трамп
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059360337_0:308:2954:1970_1920x0_80_0_0_70bf6668be3dff29d7e1fd4f127e757e.jpg
https://ria.ru/20251119/trump-2055794013.html
https://ria.ru/20251210/tramp-2060994897.html
сша
китай
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059360337_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_bbb54303f4de11089928eeeb40d0616f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, израиль, дональд трамп, politico
В мире, США, Китай, Израиль, Дональд Трамп, Politico
Трамп создаст коалицию для борьбы с Китаем в сфере ИИ, пишет Politico

Politico: Трамп создаст коалицию по критически важным ресурсам для борьбы с КНР

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует создать коалицию для противодействия китайскому доминированию в сфере критически важных ресурсов и ИИ, сообщает издание Politico.
"Администрация Трампа формирует коалицию для противодействия господству Китая в сфере добычи критически важных минералов и его растущему влиянию как центра (развития – ред.) ИИ и других технологических секторов", - говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
"Больше и прочнее". Трамп выбрал, как ответить Китаю
19 ноября, 08:00
Отмечается, что в пятницу должно состояться подписание совместной декларации с Израилем, Австралией, Сингапуром, Южной Кореей и Японии в целях устранения нехватки доступа к критически важным минералам и навязывания конкуренции Китаю, направляющему большие инвестиции в добычу этих ресурсов и развитие технологий.
Декларация создает условия для совместных исследований, развития производств и инфраструктуры для конкуренции с китайской инициативой "Пояс и путь", сообщает издание со ссылкой на заместителя госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоба Хелберга.
Также отмечается, что создание коалиции свидетельствует о том, насколько серьезной угрозой Белый дом считает китайскую монополию в сфере редкоземельных металлов и других областях.
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Трамп заявил о невероятной торговой сделке с Китаем
10 декабря, 03:56
 
В миреСШАКитайИзраильДональд ТрампPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала