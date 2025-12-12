Трамп создаст коалицию для борьбы с Китаем в сфере ИИ, пишет Politico

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа планирует создать коалицию для противодействия китайскому доминированию в сфере критически важных ресурсов и ИИ, сообщает издание Politico.
Отмечается, что в пятницу должно состояться подписание совместной декларации с Израилем, Австралией, Сингапуром, Южной Кореей и Японии в целях устранения нехватки доступа к критически важным минералам и навязывания конкуренции Китаю, направляющему большие инвестиции в добычу этих ресурсов и развитие технологий.
Декларация создает условия для совместных исследований, развития производств и инфраструктуры для конкуренции с китайской инициативой "Пояс и путь", сообщает издание со ссылкой на заместителя госсекретаря США по экономическим вопросам Джейкоба Хелберга.
Также отмечается, что создание коалиции свидетельствует о том, насколько серьезной угрозой Белый дом считает китайскую монополию в сфере редкоземельных металлов и других областях.
