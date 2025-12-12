СМИ: захват США танкера был началом новой фазы плана по давлению на Мадуро

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Захват США крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы - лишь начало новой фазы американской кампании давления на венесуэльского президента Николаса Мадуро, утверждает агентство Блумберг, ссылаясь на источники, знакомые с операцией захвата.
Американский президент Дональд Трамп в среду сообщил о захвате крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы. Как позднее объяснила генпрокурор США Пэм Бонди, власти Соединенных Штатов подозревают, что захваченный ими танкер участвовал в перевозке нефти из этой латиноамериканской страны, а также из Ирана. Операцию проводили ФБР, служба расследований внутренней безопасности и береговая охрана Штатов при поддержке министерства войны. Глава венесуэльского МИД Иван Хиль обвинил американские власти в пиратстве, назвал произошедшее "вандальским и незаконным актом агрессии" и объявил о намерении обратиться в международные инстанции.
"Захват огромного нефтяного супертанкера у берегов Венесуэлы в среду - это лишь начало новой фазы усиленной кампании давления администрации Трампа против Николаса Мадуро", - говорится в материале агентства.
По словам источников, экономическое воздействие путем захвата танкера призвано лишить венесуэльского лидера "спасительного" дохода от продажи нефти и вынудить его отказаться от власти. Как утверждают собеседники агентства, ближний круг Мадуро отчаянно пытается подготовиться к возможному захвату США других попавших под санкции судов. В частности, руководство государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela SA ищет способы безопасного экспорта в Китай, который является главным покупателем венесуэльской нефти.
По мнению агентства, у США, возможно, не получится захватить все танкеры, но даже нескольких подобных инцидентов будет достаточно, чтобы стоимость страхования судов перекрыла прибыль от перевозки венесуэльской нефти.
В свою очередь, агентство Рейтер, ссылаясь на шесть источников, передает, что США готовятся перехватить еще несколько судов, перевозящих венесуэльскую нефть, поскольку это способствует увеличению давления на Мадуро.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября отметил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри республики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни венесуэльского президента Николаса Мадуро во главе страны сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.