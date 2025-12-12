Рейтинг@Mail.ru
Уроженца Сальвадора Гарсию освободили из иммиграционного изолятора в США - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:44 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/ssha-2061547031.html
Уроженца Сальвадора Гарсию освободили из иммиграционного изолятора в США
Уроженца Сальвадора Гарсию освободили из иммиграционного изолятора в США - РИА Новости, 12.12.2025
Уроженца Сальвадора Гарсию освободили из иммиграционного изолятора в США
Уроженец Сальвадора Килмар Абрего Гарсия покинул изолятор американской иммиграционной службы (ICE) после постановления суда, сообщил телеканал ABC со ссылкой на РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T01:44:00+03:00
2025-12-12T01:44:00+03:00
в мире
сальвадор
сша
мэриленд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996271462_0:269:2583:1722_1920x0_80_0_0_fdc9d70e4b095a4757018119464d591c.jpg
https://ria.ru/20251204/ssha-2059664097.html
https://ria.ru/20251209/ssha-2060743230.html
сальвадор
сша
мэриленд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996271462_0:0:2297:1722_1920x0_80_0_0_81269a084ee07ddb3b605346732f41f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сальвадор, сша, мэриленд
В мире, Сальвадор, США, Мэриленд
Уроженца Сальвадора Гарсию освободили из иммиграционного изолятора в США

ABC: уроженца Сальвадора Гарсию освободили из иммиграционного изолятора в США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonСотрудник ммиграционной и таможенной полиции США
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Сотрудник ммиграционной и таможенной полиции США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Уроженец Сальвадора Килмар Абрего Гарсия покинул изолятор американской иммиграционной службы (ICE) после постановления суда, сообщил телеканал ABC со ссылкой на его адвоката.
Ранее в четверг суд США по округу Мэриленд постановил немедленно освободить Абрего Гарсию из-под стражи.
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Руководство мексиканской компании лишили виз в США за содействие нелегалам
4 декабря, 02:00
Адвокат Абрего Гарсии, Саймон Сандовал-Мошенберг, назвал случившееся победой для его клиента и для норм отправления правосудия.
Абрего Гарсиа - житель США, подозреваемый в преступлениях, весной он был выслан из страны и отправлен в тюрьму Сальвадора, однако позже возвращен на американскую территорию, где ему были предъявлены обвинения в помощи нелегальным мигрантам в пересечении американо-мексиканской границы в районе штата Техас. В августе Абрего Гарсиа был освобожден из-под стражи, но был снова задержан спустя всего два дня. Власти США просили суд разрешить им выслать Абрего Гарсию в Либерию.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В США запустили сайт с данными об арестованных нелегалах
9 декабря, 10:18
 
В миреСальвадорСШАМэриленд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала