Уроженца Сальвадора Гарсию освободили из иммиграционного изолятора в США
Уроженец Сальвадора Килмар Абрего Гарсия покинул изолятор американской иммиграционной службы (ICE) после постановления суда, сообщил телеканал ABC со ссылкой на РИА Новости, 12.12.2025
