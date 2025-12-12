СМИ: Белый дом отменил встречу по реформированию агентства по ЧС США

ВАШИНГТОН, 12 дек - РИА Новости. Администрация президента США Дональда Трампа перенесла встречу, на которой должна была представить свои планы по реформированию федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), сообщила газета Washington Post со ссылкой на источники.
По информации издания, это связано с сомнениями, что отчет, который назначенная Трампом комиссия должна был представить в четверг, содержал конкретные процедурные изменения, необходимые для реформирования агентства.
Как утверждает газета, проект документа сосредоточен на сокращении размеров агентства и сохранении его внутри структуры министерства внутренней безопасности, при том, что некоторые республиканцы предлагали сделать его более независимым, а другие высказывали идею, что оно должно в основном заниматься предоставлением грантов штатам.
В конце января Трамп заявлял, что FEMA обходится казне слишком дорого и не приносит пользы, поэтому продолжение его работы под вопросом. При этом в конце мая телеканал NBC сообщил, что, несмотря на заявления о планах ликвидировать FEMA, администрация Трампа предпринимает усилия, чтобы сохранить ключевых сотрудников агентства и поддержать пострадавшие штаты в преддверии сезона ураганов.