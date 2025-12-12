СМИ: Белый дом отменил встречу по реформированию агентства по ЧС США

Как утверждает газета, проект документа сосредоточен на сокращении размеров агентства и сохранении его внутри структуры министерства внутренней безопасности, при том, что некоторые республиканцы предлагали сделать его более независимым, а другие высказывали идею, что оно должно в основном заниматься предоставлением грантов штатам.