Спецоперация, 12 декабря: ВС России освободили восемь населенных пунктов

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российские военные за неделю освободили восемь населенных пунктов в зоне специальной военной операции, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Белгородской области, его обвиняют в государственной измене, участии в террористической организации и незаконном обороте оружия, по версии следствия, фигурант согласился сотрудничать с "Легионом "Свобода России"*, сообщили в УФСБ РФ по региону.