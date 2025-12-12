Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 12 декабря: ВС России освободили восемь населенных пунктов - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:08 12.12.2025 (обновлено: 18:09 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/spetsoperatsiya-2061732501.html
Спецоперация, 12 декабря: ВС России освободили восемь населенных пунктов
Спецоперация, 12 декабря: ВС России освободили восемь населенных пунктов - РИА Новости, 12.12.2025
Спецоперация, 12 декабря: ВС России освободили восемь населенных пунктов
Российские военные за неделю освободили восемь населенных пунктов в зоне специальной военной операции, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T18:08:00+03:00
2025-12-12T18:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
украина
алексей ртищев
владимир сальдо
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039319643_0:0:2911:1638_1920x0_80_0_0_facbe9e84c07a5565ebd918e4736974f.jpg
https://ria.ru/20251212/bespilotnik-2061576232.html
https://ria.ru/20251212/zelenskiy-2061621633.html
https://ria.ru/20251212/ukraina-2061622574.html
https://ria.ru/20251212/udar-2061627828.html
россия
белгородская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/03/2039319643_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f2392bbc95ca88fdc5b37078df5eb60d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, белгородская область, украина, алексей ртищев, владимир сальдо, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, единая россия, служба безопасности украины, су-27
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Украина, Алексей Ртищев, Владимир Сальдо, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Единая Россия, Служба безопасности Украины, Су-27

Спецоперация, 12 декабря: ВС России освободили восемь населенных пунктов

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмовых подразделений ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие штурмовых подразделений ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Военнослужащие штурмовых подразделений ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российские военные за неделю освободили восемь населенных пунктов в зоне специальной военной операции, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
За неделю потери ВСУ составили порядка 9915 военнослужащих и один самолет Су-27, ПВО РФ сбила пять ракет "Нептун" и 1756 БПЛА.
Операторы ПВО - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
В Москве отражают атаку беспилотников
Вчера, 09:06
Минобороны России показало видео из Димитрова, на кадрах которого видно, как бросившие оружие военные ВСУ с поднятыми руками выходят навстречу военнослужащим 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко группировки войск "Центр" и сдаются в плен.
Ударами высокоточного оружия ВС РФ нанесено поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшим их работу, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, цехам сборки, местам хранения, предполетной подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горючего и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Новости с ЛБС

Военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, прозванного в СМИ "полком смерти", несут серьезные потери на одном из участков в Сумской области, где оказались отрезаны от логистики подразделения ВСУ, рассказал командир одного из батальонов спецназа "Ахмат" с позывным "Каштан".
Женщина в возрасте 73 лет Галина Кулик рассказала, как перелезла через три танковых рва, чтобы эвакуироваться в безопасный район из Красноармейска в ДНР.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
На Западе сделали заявление после слов Зеленского о территориях
Вчера, 12:02

"Грязная бомба"

Служба безопасности Украины (СБУ) моделировала взрыв "грязной бомбы" на основе источников ионизирующего излучения в многолюдном месте, заявил начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
По его словам, в ходе спецоперации были зафиксированы более 600 случаев применения Киевом химических средств борьбы с беспорядками и других токсичных веществ.
Запад своей помощью Украине провоцирует нарушения Киевом норм обращения с ядерными материалами, это может поставить на грань экологической катастрофы ряд стран Европы, сказал Ртищев.

Подлость ВСУ

Мирный житель погиб и два человека получили ранения в Херсонской области за последние сутки из-за атак ВСУ, заявил губернатор Владимир Сальдо.
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали дронами 14 населенных пунктов в семи приграничных округах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Боевики ВСУ целенаправленно атаковали дома жителей населенного пункта Торское в ДНР, не давая тушить возникший после удара БПЛА пожар, рассказала беженка Ольга Мезенцева.
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Киев согласился на создание демилитаризованной зоны в Донбассе, пишет Monde
Вчера, 12:05

Неотвратимость наказания

Полиция в Челябинской области задержала троих подозреваемых в краже у участника СВО более 2,5 миллионов рублей, возбуждено уголовное, все трое арестованы судом, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Белгородской области, его обвиняют в государственной измене, участии в террористической организации и незаконном обороте оружия, по версии следствия, фигурант согласился сотрудничать с "Легионом "Свобода России"*, сообщили в УФСБ РФ по региону.
Южный окружной военный суд приговорил боевика украинского нацбата к шести годам и двум месяцам колонии за участие в террористическом сообществе, сообщили в УФСБ по ЛНР.

Поддержка участников СВО

Партия "Единая Россия" в 2025 году обеспечила принятие 17 законов, направленных на поддержку участников специальной военной операции, сообщил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Правительство Белгородской области за последние два месяца предоставило 205 земельных участков ветеранам специальной военной операции, сообщил губернатор региона.
Более 550 участников специальной военной операции получили высококвалифицированную медицинскую помощь в Ялтинском многопрофильном медцентре ФМБА с начала 2025 года, сообщили в пресс-службе агентства.
* Украинская террористическая организация, запрещенная в России.
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
ВС России нанесли пять групповых ударов в ответ на атаки ВСУ за неделю
Вчера, 12:24
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьУкраинаАлексей РтищевВладимир СальдоВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныЕдиная РоссияСлужба безопасности УкраиныСу-27
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала