МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российские военные за неделю освободили восемь населенных пунктов в зоне специальной военной операции, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
Минобороны России показало видео из Димитрова, на кадрах которого видно, как бросившие оружие военные ВСУ с поднятыми руками выходят навстречу военнослужащим 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени А.В. Захарченко группировки войск "Центр" и сдаются в плен.
Ударами высокоточного оружия ВС РФ нанесено поражение предприятиям военной промышленности Украины, объектам топливно-энергетического комплекса, обеспечивавшим их работу, транспортной, аэродромной и портовой инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ, цехам сборки, местам хранения, предполетной подготовки и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горючего и военно-технического имущества, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Новости с ЛБС
Военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, прозванного в СМИ "полком смерти", несут серьезные потери на одном из участков в Сумской области, где оказались отрезаны от логистики подразделения ВСУ, рассказал командир одного из батальонов спецназа "Ахмат" с позывным "Каштан".
Женщина в возрасте 73 лет Галина Кулик рассказала, как перелезла через три танковых рва, чтобы эвакуироваться в безопасный район из Красноармейска в ДНР.
"Грязная бомба"
Служба безопасности Украины (СБУ) моделировала взрыв "грязной бомбы" на основе источников ионизирующего излучения в многолюдном месте, заявил начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев.
По его словам, в ходе спецоперации были зафиксированы более 600 случаев применения Киевом химических средств борьбы с беспорядками и других токсичных веществ.
Запад своей помощью Украине провоцирует нарушения Киевом норм обращения с ядерными материалами, это может поставить на грань экологической катастрофы ряд стран Европы, сказал Ртищев.
Подлость ВСУ
Мирный житель погиб и два человека получили ранения в Херсонской области за последние сутки из-за атак ВСУ, заявил губернатор Владимир Сальдо.
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли и атаковали дронами 14 населенных пунктов в семи приграничных округах Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Боевики ВСУ целенаправленно атаковали дома жителей населенного пункта Торское в ДНР, не давая тушить возникший после удара БПЛА пожар, рассказала беженка Ольга Мезенцева.
Неотвратимость наказания
Полиция в Челябинской области задержала троих подозреваемых в краже у участника СВО более 2,5 миллионов рублей, возбуждено уголовное, все трое арестованы судом, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Белгородской области, его обвиняют в государственной измене, участии в террористической организации и незаконном обороте оружия, по версии следствия, фигурант согласился сотрудничать с "Легионом "Свобода России"*, сообщили в УФСБ РФ по региону.
Южный окружной военный суд приговорил боевика украинского нацбата к шести годам и двум месяцам колонии за участие в террористическом сообществе, сообщили в УФСБ по ЛНР.
Поддержка участников СВО
Партия "Единая Россия" в 2025 году обеспечила принятие 17 законов, направленных на поддержку участников специальной военной операции, сообщил председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
Правительство Белгородской области за последние два месяца предоставило 205 земельных участков ветеранам специальной военной операции, сообщил губернатор региона.
Более 550 участников специальной военной операции получили высококвалифицированную медицинскую помощь в Ялтинском многопрофильном медцентре ФМБА с начала 2025 года, сообщили в пресс-службе агентства.
* Украинская террористическая организация, запрещенная в России.