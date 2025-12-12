Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили четыре штурмовые группы ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 12.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:37 12.12.2025
ВС России уничтожили четыре штурмовые группы ВСУ в Сумской области
ВС России уничтожили четыре штурмовые группы ВСУ в Сумской области
Четыре штурмовые группы 158-й бригады ВСУ уничтожены при попытке контратаки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 12.12.2025
ВС России уничтожили четыре штурмовые группы ВСУ в Сумской области

РИА Новости: в Сумской области уничтожены четыре штурмовые группы ВСУ

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие переносят носилки
Украинские военнослужащие переносят носилки. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Четыре штурмовые группы 158-й бригады ВСУ уничтожены при попытке контратаки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник попытался завести четыре штурмовые группы 158-й отдельной механизированной бригады в направлении Алексеевки. В результате комплексного огневого поражения все вражеские боевые группы были уничтожены", - сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Солдаты бригады ВСУ массово дезертируют на Харьковском направлении
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьАлексеевкаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
