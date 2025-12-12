https://ria.ru/20251212/spetsoperatsiya-2061565073.html
ВС России уничтожили четыре штурмовые группы ВСУ в Сумской области
ВС России уничтожили четыре штурмовые группы ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 12.12.2025
ВС России уничтожили четыре штурмовые группы ВСУ в Сумской области
Четыре штурмовые группы 158-й бригады ВСУ уничтожены при попытке контратаки в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 12.12.2025
сумская область
алексеевка
ВС России уничтожили четыре штурмовые группы ВСУ в Сумской области
