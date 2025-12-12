https://ria.ru/20251212/spetsoperatsiya-2061563021.html
ВС России сорвали ротацию ВСУ под Константиновкой
ВС России сорвали ротацию ВСУ под Константиновкой
Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск сорвали ротации ВСУ и уничтожили пункт временной дислокации противника в районе Константиновки в ДНР,... РИА Новости, 12.12.2025
