ВС России сорвали ротацию ВСУ под Константиновкой

ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Операторы беспилотных систем "Южной" группировки войск сорвали ротации ВСУ и уничтожили пункт временной дислокации противника в районе Константиновки в ДНР, сообщили в Минобороны России.

Уточняется, что еще один удар был нанесен по выявленному пункту временной дислокации противника.

"Разведка передала координаты ПВД с находившейся там живой силой. Экипажи беспилотных систем "Молния" нанесли прямое попадание по объекту, в результате чего пункт временной дислокации был полностью уничтожен", - добавили в ведомстве.