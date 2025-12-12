https://ria.ru/20251212/spetsoperatsiya-2061560126.html
ВС России уничтожили скопление сил ВСУ на Краснолиманском участке
Артиллеристы 83-го самоходного артполка группировки войск "Запад" уничтожили сосредоточение сил ВСУ на Краснолиманском участке, рассказали в МО РФ. РИА Новости, 12.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
россия
