ВС России уничтожили бронетранспортер ВСУ на правом берегу Днепра

"В ходе воздушной разведки был обнаружен и отслежен личный состав противника в районе одной из заброшенных построек. Для его поражения была задействована ударная группа БПЛА. По поступившим координатам расчет оперативно нанес удары с применением FPV-дронов. Первой целью стал бронетранспортер BvS 10, осуществлявший подвоз материальных средств. Вторым ударом был уничтожен обнаруженный пункт снабжения", - сообщили в оборонном ведомстве.