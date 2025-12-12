Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили бронетранспортер ВСУ на правом берегу Днепра
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 12.12.2025
ВС России уничтожили бронетранспортер ВСУ на правом берегу Днепра
ВС России уничтожили бронетранспортер ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 12.12.2025
ВС России уничтожили бронетранспортер ВСУ на правом берегу Днепра
Расчет ударных БПЛА войск беспилотных систем (ВБПС) группировки войск "Днепр" уничтожил бронетранспортер BvS 10 и склад продовольствия ВСУ на правом берегу... РИА Новости, 12.12.2025
ВС России уничтожили бронетранспортер ВСУ на правом берегу Днепра

Расчет БПЛА "Днепра" уничтожил БТР ВСУ BvS 10 на правом берегу Днепра

Российские военнослужащие
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 12 дек - РИА Новости. Расчет ударных БПЛА войск беспилотных систем (ВБПС) группировки войск "Днепр" уничтожил бронетранспортер BvS 10 и склад продовольствия ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"В ходе воздушной разведки был обнаружен и отслежен личный состав противника в районе одной из заброшенных построек. Для его поражения была задействована ударная группа БПЛА. По поступившим координатам расчет оперативно нанес удары с применением FPV-дронов. Первой целью стал бронетранспортер BvS 10, осуществлявший подвоз материальных средств. Вторым ударом был уничтожен обнаруженный пункт снабжения", - сообщили в оборонном ведомстве.
Кадры объективного контроля подтвердили полное поражение обеих целей.
Саперы разминировали пути для штурмовиков в Запорожской области
Специальная военная операция на Украине
 
 
