Рейтинг@Mail.ru
Саперы разминировали пути для штурмовиков в Запорожской области - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:01 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/spetsoperatsiya-2061559589.html
Саперы разминировали пути для штурмовиков в Запорожской области
Саперы разминировали пути для штурмовиков в Запорожской области - РИА Новости, 12.12.2025
Саперы разминировали пути для штурмовиков в Запорожской области
Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки "Днепр" во... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T05:01:00+03:00
2025-12-12T05:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
россия
воздушно-десантные войска россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027632_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_17d1026f0879605121caacc2e0f95f8c.jpg
https://ria.ru/20251212/spetsoperatsiya-2061547936.html
запорожская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027632_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1207305d3c7f16b747718236bdf7f0eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, запорожская область, россия, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Россия, Воздушно-десантные войска России
Саперы разминировали пути для штурмовиков в Запорожской области

БПЛА и саперы разминировали пути для штурмовиков ВС РФ в Запорожской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГЕНИЧЕСК, 12 дек - РИА Новости. Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки "Днепр" во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем разминировали маршруты выдвижения штурмовых групп десантников в Запорожской области, рассказали в Минобороны РФ.
"Саперы горного соединения ВДВ и специалисты войск беспилотных систем обеспечили продвижение подразделений при освобождении населенных пунктов в Запорожской области", - рассказали в оборонном ведомстве.
Уточняется, что разминирование было проведено во время выполнения задач по освобождению населенных пунктов Приморское и Степногорск в Запорожской области.
"Противник, отступая, активно применяет дистанционное минирование с использованием коммерческих агродронов, так называемых "Баба-яга", а также широко использует запрещенные противопехотные мины, мины-ловушки и устройства с различными типами датчиков - сейсмическими, магнитными, на движение. Работа расчетов воздушного разминирования позволяет эффективно противодействовать этой угрозе", - процитировали в МО РФ сапера с позывным "Фикс".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Экс-военный ВСУ сравнил подготовку солдат в ВС России и на Украине
02:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьРоссияВоздушно-десантные войска России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала