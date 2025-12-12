Саперы разминировали пути для штурмовиков в Запорожской области

ГЕНИЧЕСК, 12 дек - РИА Новости. Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки "Днепр" во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем разминировали маршруты выдвижения штурмовых групп десантников в Запорожской области, рассказали в Минобороны РФ.