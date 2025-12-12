Саперы разминировали пути для штурмовиков в Запорожской области

ГЕНИЧЕСК, 12 дек - РИА Новости. Военнослужащие инженерно-саперных подразделений Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск из состава группировки "Днепр" во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем разминировали маршруты выдвижения штурмовых групп десантников в Запорожской области, рассказали в Минобороны РФ.
"Саперы горного соединения ВДВ и специалисты войск беспилотных систем обеспечили продвижение подразделений при освобождении населенных пунктов в Запорожской области", - рассказали в оборонном ведомстве.
Уточняется, что разминирование было проведено во время выполнения задач по освобождению населенных пунктов Приморское и Степногорск в Запорожской области.
"Противник, отступая, активно применяет дистанционное минирование с использованием коммерческих агродронов, так называемых "Баба-яга", а также широко использует запрещенные противопехотные мины, мины-ловушки и устройства с различными типами датчиков - сейсмическими, магнитными, на движение. Работа расчетов воздушного разминирования позволяет эффективно противодействовать этой угрозе", - процитировали в МО РФ сапера с позывным "Фикс".