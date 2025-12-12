https://ria.ru/20251212/spetsoperatsiya-2061547936.html
Экс-военный ВСУ сравнил подготовку солдат в ВС России и на Украине
Экс-военный ВСУ сравнил подготовку солдат в ВС России и на Украине
Подготовка в добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса, созданном из экс-военнослужащих ВСУ и ведущих борьбу с руководством Украины, значительно...
специальная военная операция на украине
Экс-военный ВСУ сравнил подготовку солдат в ВС России и на Украине
Подготовка в ВС России несравнимо выше, чем в рядах ВСУ
ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Подготовка в добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса, созданном из экс-военнослужащих ВСУ и ведущих борьбу с руководством Украины, значительно превосходит уровень, который давали украинские учебные центры, рассказал РИА Новости командир боевого расчета БПЛА с позывным "Хантер".
"Разница колоссальная. У нас каждый день занятия. Да, есть отдых, но большую часть времени мы проводим на полигонах. Это тактическая подготовка, медицинская подготовка. Даже если ты какое-то время не летаешь, у тебя падает уровень навыков, поэтому тренировки постоянные", - сказал он.
Боец отметил, что в батальоне действует собственная техническая служба, регулярно разрабатывающая новое оборудование и модернизирующая беспилотные системы.
"У нас два отдельных техотдела. Они делают новые снаряды, новые дроны, новое оборудование. Мы все это испытываем на полигонах. Если замечаний нет - выходим с ним на боевые. После боевых снова передаем обратную связь, и все быстро дорабатывается", - пояснил "Хантер".
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ
, сформировавших освободительное движение и ведущих борьбу с властями Украины
. Бойцы батальона принимали участие в операциях по обороне Кременной и Серебрянского лесничества, освобождению Авдеевки
, Селидово
, Очеретино и других городов Донбасса
.