Экс-военный ВСУ сравнил подготовку солдат в ВС России и на Украине

ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Подготовка в добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса, созданном из экс-военнослужащих ВСУ и ведущих борьбу с руководством Украины, значительно превосходит уровень, который давали украинские учебные центры, рассказал РИА Новости командир боевого расчета БПЛА с позывным "Хантер".

"Разница колоссальная. У нас каждый день занятия. Да, есть отдых, но большую часть времени мы проводим на полигонах. Это тактическая подготовка, медицинская подготовка. Даже если ты какое-то время не летаешь, у тебя падает уровень навыков, поэтому тренировки постоянные", - сказал он.

Боец отметил, что в батальоне действует собственная техническая служба, регулярно разрабатывающая новое оборудование и модернизирующая беспилотные системы.

"У нас два отдельных техотдела. Они делают новые снаряды, новые дроны, новое оборудование. Мы все это испытываем на полигонах. Если замечаний нет - выходим с ним на боевые. После боевых снова передаем обратную связь, и все быстро дорабатывается", - пояснил "Хантер".