Рейтинг@Mail.ru
Экс-военный ВСУ сравнил подготовку солдат в ВС России и на Украине - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:00 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/spetsoperatsiya-2061547936.html
Экс-военный ВСУ сравнил подготовку солдат в ВС России и на Украине
Экс-военный ВСУ сравнил подготовку солдат в ВС России и на Украине - РИА Новости, 12.12.2025
Экс-военный ВСУ сравнил подготовку солдат в ВС России и на Украине
Подготовка в добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса, созданном из экс-военнослужащих ВСУ и ведущих борьбу с руководством Украины, значительно... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T02:00:00+03:00
2025-12-12T02:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
авдеевка
селидово
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060752500_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2fa12e851610d19270d4f601d0052080.jpg
https://ria.ru/20251107/vsu-2053325893.html
https://ria.ru/20251102/vsu-2052461676.html
украина
авдеевка
селидово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/09/2060752500_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_31ccd097efd048a8bb6339789f5f67ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, авдеевка, селидово, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Авдеевка, Селидово, Вооруженные силы Украины
Экс-военный ВСУ сравнил подготовку солдат в ВС России и на Украине

Подготовка в ВС России несравнимо выше, чем в рядах ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 12 дек - РИА Новости. Подготовка в добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса, созданном из экс-военнослужащих ВСУ и ведущих борьбу с руководством Украины, значительно превосходит уровень, который давали украинские учебные центры, рассказал РИА Новости командир боевого расчета БПЛА с позывным "Хантер".
"Разница колоссальная. У нас каждый день занятия. Да, есть отдых, но большую часть времени мы проводим на полигонах. Это тактическая подготовка, медицинская подготовка. Даже если ты какое-то время не летаешь, у тебя падает уровень навыков, поэтому тренировки постоянные", - сказал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Экс-военный ВСУ рассказал о жестокости командиров Киева к подчиненным
7 ноября, 03:19
Боец отметил, что в батальоне действует собственная техническая служба, регулярно разрабатывающая новое оборудование и модернизирующая беспилотные системы.
"У нас два отдельных техотдела. Они делают новые снаряды, новые дроны, новое оборудование. Мы все это испытываем на полигонах. Если замечаний нет - выходим с ним на боевые. После боевых снова передаем обратную связь, и все быстро дорабатывается", - пояснил "Хантер".
Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ, сформировавших освободительное движение и ведущих борьбу с властями Украины. Бойцы батальона принимали участие в операциях по обороне Кременной и Серебрянского лесничества, освобождению Авдеевки, Селидово, Очеретино и других городов Донбасса.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Коллапс обороны ВСУ неизбежен, считает испанский экс-военный
2 ноября, 04:47
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаАвдеевкаСелидовоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала