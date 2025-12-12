Рейтинг@Mail.ru
Власти рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Твери - РИА Новости, 12.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 12.12.2025
Власти рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Твери
Власти рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Твери - РИА Новости, 12.12.2025
Власти рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Твери
Состояние пострадавших в результате атаки БПЛА на дом в Твери остается стабильным, сообщило правительство региона. РИА Новости, 12.12.2025
специальная военная операция на украине
тверь
виталий королев
происшествия
тверь
Место падения обломков БПЛА в Твери
Место падения обломков БПЛА в Твери.
тверь, виталий королев, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Тверь, Виталий Королев, Происшествия
Власти рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Твери

Состояние пострадавших при атаке БПЛА в Твери остается стабильным

РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Состояние пострадавших в результате атаки БПЛА на дом в Твери остается стабильным, сообщило правительство региона.
В ночь на пятницу врио губернатора Виталий Королев сообщил о пострадавших в результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери. Он отмечал, что медпомощь оказана шести взрослым и ребенку, при этом жильцов дома эвакуировали. На месте ЧП был развернут оперштаб. Прокуратура области запустила горячую линию. В ПВР разместили 22 человека, в том числе пять детей. Утром в пятницу правительство региона сообщило, что в больницах находятся трое взрослых и один ребенок, угрозы их жизням нет. По словам Королева, в результате падения фрагментов еще одного БПЛА на парковке торгового центра "Тандем" никто не пострадал.
"По поручению Виталия Королева лечение пострадавших находится на особом контроле регионального минздрава, их состояние остается стабильным. В медучреждения госпитализировано трое взрослых и ребенок", - говорится в Telegram-канале правительства региона.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТверьВиталий КоролевПроисшествия
 
 
