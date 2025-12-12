Власти рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Твери

РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Состояние пострадавших в результате атаки БПЛА на дом в Твери остается стабильным, сообщило правительство региона.

"По поручению Виталия Королева лечение пострадавших находится на особом контроле регионального минздрава, их состояние остается стабильным. В медучреждения госпитализировано трое взрослых и ребенок", - говорится в Telegram-канале правительства региона.