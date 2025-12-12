Власти рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Твери

РЯЗАНЬ, 12 дек - РИА Новости. Состояние пострадавших в результате атаки БПЛА на дом в Твери остается стабильным, сообщило правительство региона.
В ночь на пятницу врио губернатора Виталий Королев сообщил о пострадавших в результате отражения атаки БПЛА на жилой многоквартирный дом в Твери. Он отмечал, что медпомощь оказана шести взрослым и ребенку, при этом жильцов дома эвакуировали. На месте ЧП был развернут оперштаб. Прокуратура области запустила горячую линию. В ПВР разместили 22 человека, в том числе пять детей. Утром в пятницу правительство региона сообщило, что в больницах находятся трое взрослых и один ребенок, угрозы их жизням нет. По словам Королева, в результате падения фрагментов еще одного БПЛА на парковке торгового центра "Тандем" никто не пострадал.
"По поручению Виталия Королева лечение пострадавших находится на особом контроле регионального минздрава, их состояние остается стабильным. В медучреждения госпитализировано трое взрослых и ребенок", - говорится в Telegram-канале правительства региона.
22 июня 2022, 17:18