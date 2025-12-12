Рейтинг@Mail.ru
Евгений Солнцев принял участие в ежегодной акции "Ёлка Желаний"
Оренбургская область
Оренбургская область
 
18:43 12.12.2025
Евгений Солнцев принял участие в ежегодной акции "Ёлка Желаний"
Евгений Солнцев принял участие в ежегодной акции "Ёлка Желаний" - РИА Новости, 12.12.2025
Евгений Солнцев принял участие в ежегодной акции "Ёлка Желаний"
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев принял участие в ежегодной акции "Ёлка желаний", он отправит новогодние подарки ребятам из региона и подшефного... РИА Новости, 12.12.2025
оренбургская область
евгений солнцев
новотроицк
оренбург
новотроицк
оренбург
евгений солнцев, новотроицк, оренбург
Оренбургская область, Евгений Солнцев, Новотроицк, Оренбург
Евгений Солнцев принял участие в ежегодной акции "Ёлка Желаний"

Глава Оренбургской области Солнцев отправит новогодние подарки детям из региона

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Евгений Солнцев. Архивное фото
УФА, 12 дек - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев принял участие в ежегодной акции "Ёлка желаний", он отправит новогодние подарки ребятам из региона и подшефного Перевальска.
"Дарить подарки всегда приятно. С удовольствием принял участие в ежегодной акции "Ёлка желаний". Для каждого ребёнка Новый год – это время чудес. И у нас, взрослых, есть уникальная возможность выступить в роли волшебников, что и будем делать", - сообщил Солнцев в своём Telegram-канале.
Губернатор Оренбургской области рассказал, что Тимофей из Новотроицка мечтает о шведской стенке, Анжелика из Гая – о синтезаторе. Семилетняя Кира из Оренбурга любит заниматься творчеством и загадала себе подарок-сюрприз.
"На ёлке своё желание оставили и ребята из Перевальска. Мне досталась открытка от Амалии. С удовольствием доставлю девочке подарок. К Новому году она получит мольберт для рисования. Мои коллеги также присоединятся к акции, а ребятам хочу пожелать никогда не переставать мечтать!", - добавил руководитель региона.
В пресс-службе правительства Оренбургской области сообщают, что Солнцев дал старт Всероссийской акции в Оренбуржье.
"Губернатор снял с ёлки четыре шара с детскими пожеланиями. В этом году губернатор исполнит мечту детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Получат свои подарки от губернатора и ребята из Перевальска Луганской Народной Республики: Амалия, Карина и Олег", - сообщает областное правительство.
Всероссийская акция "Ёлка желаний" проводится "Движением первых" при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Она помогает неравнодушным людям по всей России исполнять новогодние мечты детей с ограниченными возможностями, детей-сирот, детей из семей участников специальной военной операции, а также детей, проживающих в приграничных регионах и пострадавших от обстрелов. За время проведения акции с 2018 года удалось исполнить мечту более 320 тысяч детей со всей страны, сообщили в пресс-службе.
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
На поддержку социальной сферы в Оренбуржье направят более 103 млрд руб
4 декабря, 17:36
 
Оренбургская область Евгений Солнцев Новотроицк Оренбург
 
 
