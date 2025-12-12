УФА, 12 дек - РИА Новости. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев принял участие в ежегодной акции "Ёлка желаний", он отправит новогодние подарки ребятам из региона и подшефного Перевальска.

"Дарить подарки всегда приятно. С удовольствием принял участие в ежегодной акции "Ёлка желаний". Для каждого ребёнка Новый год – это время чудес. И у нас, взрослых, есть уникальная возможность выступить в роли волшебников, что и будем делать", - сообщил Солнцев в своём Telegram-канале.

Губернатор Оренбургской области рассказал, что Тимофей из Новотроицка мечтает о шведской стенке, Анжелика из Гая – о синтезаторе. Семилетняя Кира из Оренбурга любит заниматься творчеством и загадала себе подарок-сюрприз.

"На ёлке своё желание оставили и ребята из Перевальска. Мне досталась открытка от Амалии. С удовольствием доставлю девочке подарок. К Новому году она получит мольберт для рисования. Мои коллеги также присоединятся к акции, а ребятам хочу пожелать никогда не переставать мечтать!", - добавил руководитель региона.

В пресс-службе правительства Оренбургской области сообщают, что Солнцев дал старт Всероссийской акции в Оренбуржье.

"Губернатор снял с ёлки четыре шара с детскими пожеланиями. В этом году губернатор исполнит мечту детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Получат свои подарки от губернатора и ребята из Перевальска Луганской Народной Республики: Амалия, Карина и Олег", - сообщает областное правительство.