Солнцев: в 2026 году обновят более 20 территорий в 14 районах Оренбуржья

УФА, 12 дек - РИА Новости. В рамках реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в Оренбуржье в 2026 году обновят двадцать общественных и одну дворовую территорию в четырнадцати муниципалитетах, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своём Telegram-канале.

"Сегодня у нас уже определён план работ на 2026 год. В рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в Оренбуржье обновят 20 общественных и одну дворовую территорию в 14 муниципалитетах", - сообщил руководитель региона.

Он отметил, что год подходит к завершению и уже можно оценить результаты благоустройства. В Оренбургской области в 2025 году появилось 25 новых территорий для прогулок и отдыха в 16 городах и посёлках.

"С этого года работа по созданию комфортной городской среды велась по новому нацпроекту "Инфраструктура для жизни". В число объектов благоустройства вошли как общественные территории, ставшие победителями всероссийского голосования за проекты благоустройства, так и площадки, отобранные в рамках инициативных проектов", - рассказал губернатор Оренбургской области.

Евгений Солнцев сообщил, что одна из новых готовых площадок – территория около администрации Южного округа в Оренбурге. Здесь полностью обновили пешеходную зону, клумбы облицованы полированными мраморными плитами, а ступени – керамогранитной плиткой. Заасфальтирована прилегающая территория. Для комфортного отдыха установлены скамейки и перголы – арочные конструкции, создающие теневые зоны. Обновлённый светомузыкальный фонтан пока законсервирован на зиму, специалисты обещают запустить его с наступлением тёплого сезона. Территория доступна для маломобильных групп населения – оборудованы пандусы.