https://ria.ru/20251212/sobyanin-2061577870.html
Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву
Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву - РИА Новости, 12.12.2025
Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву
Система ПВО Минобороны России отразила атаку двух БПЛА, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T09:14:00+03:00
2025-12-12T09:14:00+03:00
2025-12-12T09:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:248:3057:1968_1920x0_80_0_0_9fdc98b91df8ee5006c7a4ae3f447e85.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835846392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfc3b55c6464cd0dcf793ae542e1c30e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сергей Собянин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, летевших на Москву
Собянин: средства ПВО сбили 2 летевших на Москву БПЛА