Рейтинг@Mail.ru
В Мурманской области вынесли первый приговор по делу о самовыгуле собаки - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/sobaka-2061721831.html
В Мурманской области вынесли первый приговор по делу о самовыгуле собаки
В Мурманской области вынесли первый приговор по делу о самовыгуле собаки - РИА Новости, 12.12.2025
В Мурманской области вынесли первый приговор по делу о самовыгуле собаки
Оленегорский суд Мурманской области вынес первый приговор по делу о самовыгуле собаки, которая сбила с ног пенсионерку, в результате чего женщина получила... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T17:26:00+03:00
2025-12-12T17:26:00+03:00
происшествия
мурманская область
оленегорск
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
https://ria.ru/20250521/stavropol-2018244579.html
мурманская область
оленегорск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, мурманская область, оленегорск, россия
Происшествия, Мурманская область, Оленегорск, Россия
В Мурманской области вынесли первый приговор по делу о самовыгуле собаки

Оленегорский суд вынес приговор по делу о самовыгуле собаки, сбившей пенсионерку

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды в суде
Статуя богини правосудия Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 12 дек – РИА Новости. Оленегорский суд Мурманской области вынес первый приговор по делу о самовыгуле собаки, которая сбила с ног пенсионерку, в результате чего женщина получила травму, хозяина осудили на 300 часов обязательных работ, сообщила прокуратура региона.
«
"Прокуратура Оленегорска поддержала обвинение по беспрецедентному делу: 41‑летний местный житель признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ) из‑за самовыгула своей собаки", - говорится в сообщении.
Как установил суд, в апреле этого года мужчина нарушил правила содержания домашних животных и выпустил своего добермана на улицу без поводка. Собака сбила с ног 80‑летнюю пенсионерку. В результате падения пожилая женщина получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.
"Подсудимый частично признал вину. Суд, учитывая позицию прокурора, признал мужчину виновным. Наказание — 300 часов обязательных работ", - отметили в прокуратуре.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
Хозяйке собак, загрызших девочку в Ставрополе, вынесли приговор
21 мая, 13:39
 
ПроисшествияМурманская областьОленегорскРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала