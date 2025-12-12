В Мурманской области вынесли первый приговор по делу о самовыгуле собаки

"Прокуратура Оленегорска поддержала обвинение по беспрецедентному делу: 41‑летний местный житель признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ) из‑за самовыгула своей собаки", - говорится в сообщении.

Как установил суд, в апреле этого года мужчина нарушил правила содержания домашних животных и выпустил своего добермана на улицу без поводка. Собака сбила с ног 80‑летнюю пенсионерку. В результате падения пожилая женщина получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью.