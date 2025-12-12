Рейтинг@Mail.ru
В Смоленске все школы закрыли на карантин до 20 декабря
15:02 12.12.2025
В Смоленске все школы закрыли на карантин до 20 декабря
В Смоленске все школы закрыли на карантин до 20 декабря
Все школы Смоленска закрылись на карантин до 20 декабря в связи с ростом заболеваемости ОРВИ, сообщила пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 12.12.2025
общество
смоленск
смоленская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
смоленск
смоленская область
Общество, Смоленск, Смоленская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Смоленске все школы закрыли на карантин до 20 декабря

В Смоленске все школы закрыли на карантин из-за роста ОРВИ до 20 декабря

© РИА Новости / Денис Гуков
Школа
© РИА Новости / Денис Гуков
Перейти в медиабанк
Школа. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Все школы Смоленска закрылись на карантин до 20 декабря в связи с ростом заболеваемости ОРВИ, сообщила пресс-служба городской администрации.
"Карантин с 11 по 20 декабря включительно объявлен во всех образовательных организациях города. Это касается обучающихся с 1 по 11 класс, а также учреждений дополнительного образования. Решение принято Роспотребнадзором в связи с ростом заболеваемости ОРВИ", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы министерства спорта Смоленской области, в спортивных школах, подведомственных министерству, занятия также не будут проводиться до 20 декабря.
В Москве пройден пик заболеваемости ОРВИ и гриппом
