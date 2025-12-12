https://ria.ru/20251212/smolensk-2061669913.html
В Смоленске все школы закрыли на карантин до 20 декабря
В Смоленске все школы закрыли на карантин до 20 декабря - РИА Новости, 12.12.2025
В Смоленске все школы закрыли на карантин до 20 декабря
Все школы Смоленска закрылись на карантин до 20 декабря в связи с ростом заболеваемости ОРВИ, сообщила пресс-служба городской администрации. РИА Новости, 12.12.2025
