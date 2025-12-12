Рейтинг@Mail.ru
16:48 12.12.2025
Вице-президента Филиппин заподозрили в растрате, пишут СМИ
Вице-президента Филиппин заподозрили в растрате, пишут СМИ
Вице-президент Филиппин Сара Дутерте может быть причастна к растрате государственных средств в размере более 600 миллионов филиппинских песо (более 10 миллионов РИА Новости, 12.12.2025
в мире, филиппины, сша, фердинанд маркос
Вице-президент Филиппин Сара Дутерте
Вице-президент Филиппин Сара Дутерте. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Вице-президент Филиппин Сара Дутерте может быть причастна к растрате государственных средств в размере более 600 миллионов филиппинских песо (более 10 миллионов долларов США), утверждает филиппинская газета Inquirer.
В сентябре министр финансов Филиппин Ральфа Ректо сообщил, что из-за коррупции страна теряет от 25 до 70% государственных средств, выделяемых на инфраструктурные проекты для борьбы с наводнениями. Десятки владельцев строительных фирм, правительственных чиновников и законодателей обвиняются в присвоении денежных средств, выделенных на эти проекты, и в их некачественной реализации.
"Лидеры гражданского общества подали множество жалоб на вице-президента Сару Дутерте и 15 других лиц, обвиняя их в хищении государственных средств, взяточничестве, растрате и коррупции, а также в предполагаемом нецелевом использовании 612,5 миллионов филиппинских песо (около 10,4 миллионов долларов США)", - пишет Inquirer.
Ранее сообщалось, что Сандро Маркос, старший сын нынешнего президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего, может быть причастен к коррупционному скандалу в инфраструктурных проектах по защите от наводнений. Обвинения против него выдвинул бывший член палаты представителей Филиппин, бизнесмен Залди Ко. Сам сын президента Филиппин все обвинения отвергает.
Сейчас на Филиппинах проходит масштабное расследование случаев коррупции в инфраструктурных проектах по защите от наводнений. Изначально оно было инициировано местным бизнес-сообществом, после чего его поддержал президент республики Фердинанд Маркос-младший.
