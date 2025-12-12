МУС готовит меры на случай новых санкций США, сообщили СМИ

ГААГА, 12 дек - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) при поддержке правительства Нидерландов разрабатывает меры на случай новых санкций США, передает телерадиокорпорация NOS.

Ранее агентство Рейтер сообщило, что администрация США , угрожая санкциями, требует от Международного уголовного суда ( МУС ) внести в Римский статут пункт о том, что суд не будет вести расследования в отношении американского президента Дональда Трампа и его высокопоставленных подчиненных.

Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил подтвердил, что Вашингтон готовит новые санкции против суда. "Мы, естественно, со всеми государствами-членами призываем их не делать этого", - сказал он в программе Nieuwsuur. Однако, по его словам, если до санкций дойдет, МУС и Нидерланды рассмотрят, как можно справиться с этими ограничениями.

В числе главных приоритетов: передача услуг, используемых судом, компаниям, не являющимся американскими. Если администрация Трампа введет санкции против всего суда, это будет означать, что американским компаниям будет запрещено вести дела с МУС, отмечает телеканал.

"Люди больше не смогут пользоваться банковскими услугами или электронной почтой. Везде, где сейчас используются американские услуги, нам придется искать альтернативы", - отметил глава МИД Нидерландов.

Судья МУС Кимберли Прост также считает, что суд должен стать более независимым от американских компаний-разработчиков программного обеспечения. "Поэтому мы ищем альтернативы, которые не поставят под угрозу работу суда", - сказала судья.

Однако, по словам ван Вила, это будет непросто, так как в Европе нет по-настоящему своего облачного сервиса или крупных технологических компаний, поэтому "предстоит много работы".

В феврале президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль . В указе отмечалось, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам суда, а также их семьям.