МУС готовит меры на случай новых санкций США, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.12.2025
12:36 12.12.2025
МУС готовит меры на случай новых санкций США, сообщили СМИ
Международный уголовный суд (МУС) при поддержке правительства Нидерландов разрабатывает меры на случай новых санкций США, передает телерадиокорпорация NOS. РИА Новости, 12.12.2025
МУС готовит меры на случай новых санкций США, сообщили СМИ

© Flickr / Global Panorama Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды
© Flickr / Global Panorama
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
ГААГА, 12 дек - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) при поддержке правительства Нидерландов разрабатывает меры на случай новых санкций США, передает телерадиокорпорация NOS.
Ранее агентство Рейтер сообщило, что администрация США, угрожая санкциями, требует от Международного уголовного суда (МУС) внести в Римский статут пункт о том, что суд не будет вести расследования в отношении американского президента Дональда Трампа и его высокопоставленных подчиненных.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему США не вводят новые санкции против России
Вчера, 05:13
Министр иностранных дел Нидерландов Давид ван Вил подтвердил, что Вашингтон готовит новые санкции против суда. "Мы, естественно, со всеми государствами-членами призываем их не делать этого", - сказал он в программе Nieuwsuur. Однако, по его словам, если до санкций дойдет, МУС и Нидерланды рассмотрят, как можно справиться с этими ограничениями.
В числе главных приоритетов: передача услуг, используемых судом, компаниям, не являющимся американскими. Если администрация Трампа введет санкции против всего суда, это будет означать, что американским компаниям будет запрещено вести дела с МУС, отмечает телеканал.
"Люди больше не смогут пользоваться банковскими услугами или электронной почтой. Везде, где сейчас используются американские услуги, нам придется искать альтернативы", - отметил глава МИД Нидерландов.
Судья МУС Кимберли Прост также считает, что суд должен стать более независимым от американских компаний-разработчиков программного обеспечения. "Поэтому мы ищем альтернативы, которые не поставят под угрозу работу суда", - сказала судья.
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Суд в Москве заочно назначил сроки девяти представителям МУС
Вчера, 11:58
Однако, по словам ван Вила, это будет непросто, так как в Европе нет по-настоящему своего облачного сервиса или крупных технологических компаний, поэтому "предстоит много работы".
В феврале президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против МУС за действия против Вашингтона и его союзников, включая Израиль. В указе отмечалось, что США будут вводить существенные меры против тех, кто ответственен за "нарушения МУС". Некоторые из этих мер включают блокировку собственности, активов, запрет на въезд в США членам суда, а также их семьям.
МУС осудил решение Соединенных Штатов, заявив, что продолжит обеспечивать правосудие по всему миру.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Западные СМИ сообщили о болезненном ответе россиян на санкции ЕС
9 декабря, 17:02
 
В мире, США, Нидерланды, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Международный уголовный суд
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
