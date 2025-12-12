В Москве представили уникальный сборник архивных документов о "Смерше"

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Уникальный сборник рассекреченных архивных документов о различных аспектах деятельности советской военной контрразведки "Смерш" представили в пятницу в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

К 80-летию Победы во Второй мировой войне специалисты ФСБ России рассекретили и ввели в научный оборот комплекс исторических источников – свыше 200 документов фонда "Особая папка Главного управления контрразведки "Смерш" Народного комиссариата обороны СССР". Презентация книги прошла в Москве в здании Союза писателей РФ и была приурочена ко Дню военной контрразведки 19 декабря и Дню работников органов государственной безопасности 20 декабря.

Сборник "Абакумов – Сталину. Особая папка ГУКР "Смерш" НКО СССР" содержит наиболее интересные и информативные документы, раскрывающие весь спектр и масштаб задач, решавшихся военной контрразведкой в годы вооруженного противоборства с нацизмом и его пособниками. Эта книга – дань памяти сотрудникам советской военной контрразведки, с честью и самоотверженностью выполнившим свой долг перед Родиной, подчеркивают создатели сборника.

"Несмотря на сравнительно небольшой срок существования, всего более трех лет, с апреля 1943 года до мая 1946 года, "Смерш" оставил очень яркий след в истории Второй мировой войны – и в документах, воспоминаниях ветеранов, в нашей кинематографии, в художественной литературе, а в последнее время даже в компьютерных играх. Поэтому идея создания такого фундаментального сборника именно в той концепции, в соответствии с которой он вышел, витала на Лубянке в умах архивистов и историков спецслужб достаточно долго, на протяжении многих лет", - сказал модератор мероприятия, эксперт Национального центра исторической памяти при президенте РФ, историк спецслужб Олег Матвеев.

Ранее документы о работе "Смерша" публиковались в различных сборниках, но нынешний массив документов, а в нынешнем сборнике их 230, со всеми подобающими им атрибутами увидел свет впервые, подчеркнул Матвеев.

"Особой папкой" в советское время назывались документы с грифом высшей степени секретности, которые руководитель того или иного ведомства направлял первым лицам государства. Такие документы военной контрразведки Иосифу Сталину направлял ее начальник Виктор Абакумов. По своей сути книга "Особая папка ГУКР "Смерш" НКО СССР" представляет вершину айсберга делопроизводства ведомства – информацию, полученную от рядовых сотрудников военной контрразведки, оцененную как заслуживающую внимания или требующую решения вышестоящей инстанции, прошедшую через особые отделы дивизий, армий и фронтов, систематизированную, перепроверенную и отредактированную для доклада руководству страны, отмечают авторы сборника.

Нынешний сборник – один из "кирпичиков" в будущее "здание" непредвзятой истории отечественных органов госбезопасности, отметил член редколлегии сборника, начальник Центрального архива ФСБ России Николай Иванов . Электронный вариант книги будет обязательно опубликован для широкого доступа, добавил он.

"Мы сейчас вводим в научный оборот 230 документов по всем направлениям деятельности военной контрразведки в годы войны, от информирования руководства страны о положении на фронтах и состоянии войск до розыска нацистских преступников и организации судебных процессов над ними", - сказал Иванов.

С помощью этих документов работа "Смерша" показана объективно, подчеркнул член редколлегии сборника, старший научный сотрудник НИИ военной истории Военной академии Генштаба ВС РФ, глава "Общества изучения истории отечественных спецслужб" Александр Зданович

"Этому сборнику можно доверять", - добавил он.

По его словам, с самого начала работы над сборником было определено, что в нем о "Смерше" будет рассказано предельно честно, и была проведена "колоссальная творческая работа" по отбору и обработке архивных документов.

Матвеев пояснил ценность нового сборника не только для профессиональных историков, но и для писателей, сценаристов, кинематографистов.

"Смерш" как аббревиатура переживает определенный ренессанс. Он, как говорят молодые ребята, сейчас "в тренде". Мы слышим слово "Смерш" и с экранов телевизоров – в сериалах, видим и в множестве книг, в основном в беллетристике, посвященной военным приключениям", - сказал Матвеев.

По его словам, если в 1990-х – начале 2000-х годов в российском кинематографе офицер "Смерша" был отрицательным персонажем, то сейчас ситуация меняется в позитивную сторону, но при этом работа военной контрразведки времен войны все же демонстрируется упрощенно в силу недостатка у авторов серьезных знаний о "Смерше".

"Поэтому я вижу большое значение такого сборника как первоосновы для творческих людей, которые могли бы напитаться этой информацией, прежде чем садиться за перо и решать творческие задачи", - добавил Матвеев.

География деятельности и спектр решаемых задач "Смерша" впечатляют и по сей день, отмечают авторы сборника. По их словам, в жесточайших условиях "Смерш" смог одновременно оппонировать противникам и союзникам в различных частях света, составляя конкуренцию спецслужбам ведущих мировых держав.

Постановлением советского правительства 19 апреля 1943 года было образовано Главное управление контрразведки "Смерш". Аббревиатуру "Смерш" взяли от словосочетания "Смерть шпионам!".

Как отмечают историки спецслужб, в Советском Союзе в условиях войны была выстроена четко работавшая система противодействия механизму разведки и диверсий, отточенному гитлеровцами в течение многих лет в разных странах. По мнению экспертов, основное достижение "Смерша" состоит в том, что ни одна операция Красной армии не была сорвана по причине действий вражеских спецслужб. Ни один стратегический план советского командования не стал известен врагу. Кроме того, не произошло ни одного антисоветского выступления ни в рядах Красной армии, ни в ее тылу, на что так надеялись в Германии

Работа "Смерша" была строго очерчена правовыми рамками, существовал прокурорский надзор за деятельностью военных контрразведчиков.