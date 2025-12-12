Слуцкий прокомментировал решение ЕС по российским активам

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Брюссель решением о грабеже активов ЦБ РФ запускает программу самоуничтожения ЕС, за ним последует шквал ответных мер России, они рискуют серьезно пошатнуть позиции евро как мировой резервной валюты, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.