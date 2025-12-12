Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий прокомментировал решение ЕС по российским активам - РИА Новости, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:42 12.12.2025 (обновлено: 21:44 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/slutskiy-2061767180.html
Слуцкий прокомментировал решение ЕС по российским активам
Слуцкий прокомментировал решение ЕС по российским активам - РИА Новости, 12.12.2025
Слуцкий прокомментировал решение ЕС по российским активам
Брюссель решением о грабеже активов ЦБ РФ запускает программу самоуничтожения ЕС, за ним последует шквал ответных мер России, они рискуют серьезно пошатнуть... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T21:42:00+03:00
2025-12-12T21:44:00+03:00
в мире
россия
брюссель
леонид слуцкий (политик)
евросоюз
госдума рф
еврокомиссия
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:250:2726:1783_1920x0_80_0_0_70ed598934baebb8372e1e5f646d2efb.jpg
https://ria.ru/20251212/belgiya-2061544148.html
россия
брюссель
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:55:2657:2048_1920x0_80_0_0_ed722c21b5fc1c374029b9ccf0991c2d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, брюссель, леонид слуцкий (политик), евросоюз, госдума рф, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Брюссель, Леонид Слуцкий (политик), Евросоюз, Госдума РФ, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Слуцкий прокомментировал решение ЕС по российским активам

Слуцкий: ЕС решением о грабеже активов РФ запускает программу самоуничтожения

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Брюссель решением о грабеже активов ЦБ РФ запускает программу самоуничтожения ЕС, за ним последует шквал ответных мер России, они рискуют серьезно пошатнуть позиции евро как мировой резервной валюты, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Решение ЕК о заморозке российских активов - де-факто одобрение их конфискации. Окончательно утверждение должно состоятся на саммите ЕС 18-19 декабря. И если это произойдет по сценарию экспроприации, Брюссель заложит мину под Бреттон-Вудскую систему, серьезно пошатнув позиции евро как мировой резервной валюты", - сказал Слуцкий.
По его словам, грабежом золотовалютных резервов ЦБ РФ "партия войны" запускает, по сути, программу самоуничтожения ЕС, разрушая его правовые основы и принцип консенсуса.
"Это переход рубикона, за которым последует шквал ответных мер России", - добавил парламентарий.
Флаги Евросоюза возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Придется использовать": в Бельгии резко высказались об активах России
Вчера, 00:48
 
В миреРоссияБрюссельЛеонид Слуцкий (политик)ЕвросоюзГосдума РФЕврокомиссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала