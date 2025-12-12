https://ria.ru/20251212/slutskiy-2061767180.html
Слуцкий прокомментировал решение ЕС по российским активам
Слуцкий прокомментировал решение ЕС по российским активам - РИА Новости, 12.12.2025
Слуцкий прокомментировал решение ЕС по российским активам
Брюссель решением о грабеже активов ЦБ РФ запускает программу самоуничтожения ЕС, за ним последует шквал ответных мер России, они рискуют серьезно пошатнуть... РИА Новости, 12.12.2025
2025-12-12T21:42:00+03:00
2025-12-12T21:42:00+03:00
2025-12-12T21:44:00+03:00
в мире
россия
брюссель
леонид слуцкий (политик)
евросоюз
госдума рф
еврокомиссия
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:250:2726:1783_1920x0_80_0_0_70ed598934baebb8372e1e5f646d2efb.jpg
https://ria.ru/20251212/belgiya-2061544148.html
россия
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/13/1953936307_0:55:2657:2048_1920x0_80_0_0_ed722c21b5fc1c374029b9ccf0991c2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, брюссель, леонид слуцкий (политик), евросоюз, госдума рф, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Брюссель, Леонид Слуцкий (политик), Евросоюз, Госдума РФ, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
Слуцкий прокомментировал решение ЕС по российским активам
Слуцкий: ЕС решением о грабеже активов РФ запускает программу самоуничтожения
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Брюссель решением о грабеже активов ЦБ РФ запускает программу самоуничтожения ЕС, за ним последует шквал ответных мер России, они рискуют серьезно пошатнуть позиции евро как мировой резервной валюты, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
"Решение ЕК
о заморозке российских активов - де-факто одобрение их конфискации. Окончательно утверждение должно состоятся на саммите ЕС
18-19 декабря. И если это произойдет по сценарию экспроприации, Брюссель
заложит мину под Бреттон-Вудскую систему, серьезно пошатнув позиции евро как мировой резервной валюты", - сказал Слуцкий
.
По его словам, грабежом золотовалютных резервов ЦБ РФ "партия войны" запускает, по сути, программу самоуничтожения ЕС, разрушая его правовые основы и принцип консенсуса.
"Это переход рубикона, за которым последует шквал ответных мер России", - добавил парламентарий.