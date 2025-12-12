https://ria.ru/20251212/slutskij-2061767890.html
Слуцкий заявил, что воровской сговор ЕС не поможет режиму Зеленского
Слуцкий заявил, что воровской сговор ЕС не поможет режиму Зеленского - РИА Новости, 12.12.2025
Слуцкий заявил, что воровской сговор ЕС не поможет режиму Зеленского
Воровской сговор ЕС не поможет режиму Владимира Зеленского, он неминуемо падет, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 12.12.2025
украина
россия
Слуцкий заявил, что воровской сговор ЕС не поможет режиму Зеленского
Слуцкий: воровской сговор ЕС не поможет режиму Зеленского, он неминуемо падет