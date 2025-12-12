Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий заявил, что воровской сговор ЕС не поможет режиму Зеленского - РИА Новости, 12.12.2025
21:49 12.12.2025
Слуцкий заявил, что воровской сговор ЕС не поможет режиму Зеленского
Воровской сговор ЕС не поможет режиму Владимира Зеленского, он неминуемо падет, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 12.12.2025
Слуцкий: воровской сговор ЕС не поможет режиму Зеленского, он неминуемо падет

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Воровской сговор ЕС не поможет режиму Владимира Зеленского, он неминуемо падет, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее глава Евросовета Антониу Кошта заявил в соцсети X, что российские активы в ЕС будут заморожены до выплат Украине со стороны России.
"Режиму Зеленского воровской сговор не поможет. Его режим неминуемо падет, вопрос лишь сколько еще продлится агония", - сказал Слуцкий.
