2025-12-12T10:55:00+03:00
2025-12-12T10:55:00+03:00
2025-12-12T12:15:00+03:00
Термин "зажировка" вошел в словарь русского языка
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Термин "зажировка", обозначающий процесс создания жирового запаса у животных к зиме, официально включили в метасловарь русского языка, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского зоопарка.
"В ноябре 2025 года "зажировка" манула официально попала в словарный запас русского языка. Эксперты справочно-информационного портала "Грамота.ру" включили термин в свой метасловарь, зафиксировав его значение и происхождение", — рассказали там.
В пресс-службе добавили, что изначально это слово употребляли зоологи и киперы в рабочих беседах и рассказах для посетителей о мануле Тимофее. Оттуда оно перекочевало в лексику журналистов и блогеров, а затем и в активный словарь тех, кто интересуется жизнью питомцев зоопарка.
"Мы рады, что профессиональный термин, который мы используем в работе, не только прижился в народе, но и получил официальное признание лингвистов. Это наглядный пример того, как живой язык реагирует на события вокруг и обогащается благодаря им. Теперь у зажировки Тимофея есть не только смотрители и поклонники, но и своя словарная статья", — отметила гендиректор учреждения Светлана Акулова
.
Московский зоопарк регулярно сообщает о процессе зажировки манула Тимофея. Так, к началу декабря он достиг оптимального для зимы веса в 6,5 килограмма и оброс густой шерстью, так что стал похож на большой пушистый шар. А с февраля Тимофей начнет разжировку, и летом его вес снизится до минимального. В прошлом июне это было 3,7 килограмма.