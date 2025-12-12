В Словакии оппозиция выйдет на антиправительственный протест

БРАТИСЛАВА, 12 дек - РИА Новости. Глава крупнейшей оппозиционной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") Михал Шимечка анонсировал проведение антиправительственной акции протеста из-за реформы службы по защите разоблачителей.
В пятницу депутаты словацкого парламента преодолели вето президента республики Петера Пеллегрини и одобрили критикуемый оппозицией законопроект, подразумевающий создание нового Управления по охране жертв преступлений и разоблачителей антиобщественной деятельности. Оно заменит существующее Управление по охране разоблачителей, дополнительно взяв на себя компенсации жертвам преступлений, которые сейчас находятся в компетенции министерства юстиции республики. Оппозиция пыталась сорвать голосование исполнением государственного гимна Словакии.
"Я хочу позвать всех на протест во вторник на Площадь свободы в Братиславе… Мы символично пели гимн, а они в это время уничтожали правовое государство, расформировывали Управление по охране разоблачителей, у них нет уважения даже к гимну Словакии", - сказал Шимечка журналистам после голосования в парламенте, заявление транслировалось на его официальной странице в социальной сети Facebook* в пятницу.
Шимечка ранее говорил журналистам, что правительство решило ликвидировать существующее Управление по охране разоблачителей без какой-либо дискуссии. По его словам, эта инициатива кабмина главным образом направлена на то, чтобы сменить руководство данной службы. Глава нового управления должен быть избран словацким парламентом, где у правительственной коалиции большинство голосов.
Пеллегрини, который отказался подписывать данный законопроект, говорил, что из-за спешки, в которой депутаты рассматривали документ, не были до конца устранены сомнения в его соответствии директивам Европейского союза. Президент Словакии отмечал, что не понимает целесообразности трансформации существующего Управления по охране разоблачителей и спешки вокруг этого. Он говорил, что замечания к такой реформе есть и на уровне Европейского союза.
Согласно законодательству, документ вступит в силу без подписи президента Словакии, его нормы начнут действовать с 1 января 2026 года.