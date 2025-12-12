В Словакии оппозиция выйдет на антиправительственный протест

Шимечка ранее говорил журналистам, что правительство решило ликвидировать существующее Управление по охране разоблачителей без какой-либо дискуссии. По его словам, эта инициатива кабмина главным образом направлена на то, чтобы сменить руководство данной службы. Глава нового управления должен быть избран словацким парламентом, где у правительственной коалиции большинство голосов.

Пеллегрини, который отказался подписывать данный законопроект, говорил, что из-за спешки, в которой депутаты рассматривали документ, не были до конца устранены сомнения в его соответствии директивам Европейского союза. Президент Словакии отмечал, что не понимает целесообразности трансформации существующего Управления по охране разоблачителей и спешки вокруг этого. Он говорил, что замечания к такой реформе есть и на уровне Европейского союза.